Na rozdíl od profesora Klause…

Přečetl jsem si rozhovor s profesorem exprezidentem Václavem Klausem, v němž říká, že žádná »klimatická nouze« není. I to, jak kritizuje šéfku EU paní von Leyenovou, která pustila do světa slova o tom, že chce, aby do roku 2050 byla Evropa »klimaticky neutrální«. To druhé bych odsouhlasil, protože slova o jakési »klimatické neutrálnosti« jsou opravdu nesmysl. Možná, že chtěla navázat na mladou švédskou školačku Grétu a také se postavit do řad bojovníků za lepší klima, i když dosud se její Německo bojem za »čisté ovzduší« chlubit nemůže. Sice odstavuje uhelné a jaderné elektrárny, ale v krajině, kde to zavání nesmyslem, postavilo své větrníky. Zároveň pak baží po energii od sousedů, protože velmi brzy se mu energie nebude dostávat. Chápu, že v záloze je břidlicový plyn dovezený za nemálo eur až ze Spojených států, protože to, že by udržely takové »plynové vazby« s Ruskem, jako má Německo nyní, kvůli americkému tlaku nemusí vydržet. To by totiž chtělo víc odvahy, než má současné německé vedení.

V tom druhém bodě, že boj o lepší klima je nutný, protože skutečně oteplení je tady, i když pokračuje malými, ale zdá se nevratnými krůčky, se od Klause liším. Dokud totiž světu budou vládnout takoví lidé, jako je Trump a brazilský Bolsonaro, tomu nemůže být jinak. Nepřipojit se k Pařížským dohodám o klimatu, likvidovat kousek po kousku brazilský prales, ovzduší neposlouží. Ledovce tají a tzv. »civilizační nemoci« jsou toho svědectvím. I kdyby nějaká vytvářející se rezoluce vědců proti těm, kteří se domnívají, že klimatické problémy už nastávají, k níž se Václav Klaus slovy připojil, skutečně už vznikla, nezměnila by nic. Ti dva, které jsem použil za příklad, Trump a Bolsonaro, jsou jenom špičkou ledovce a nemohli by vládnout, kdyby za sebou neměli všepohlcující kapitál a kapitálu, jak známo, jde o další a další »kapitál«. Pro malý zisk je schopen krádeží a podvodů, pro velký, jak napsal Marx v Kapitálu, je schopen jakýchkoli zločinů. Švédská školačka Gréta je jistě někým vedena, i když, kdo z nás, když mu bylo čtrnáct, by se nechtěl stát v něčem superhrdinou? Čin těch, kteří ji vedou, ovšem zahýbal světem. Nemyslím, že je to na Nobelovu cenu. Ale měl by nás všechny donutit přemýšlet. A v tom je jeho smysl.

Klima je majetkem nás všech. Celého lidstva. Ne jen silného kapitálu. Kdyby »akce Gréta« dokázala narušit moc kapitálu, kterému nejde o lidi, ale o peníze a zase peníze, a zastavit jeho expanzi, čímž vlastně ochránit planetu, je to pozitivum. Tak já chápu čin lidí kolem malé švédské školačky, kterou si »dali na prapor«.

Josef ŠENFELD, předseda OV KSČM Litoměřice