FOTO - Pixabay

Odboráři se dohodli s Liberty Ostrava

Odboráři podepsali dohodu o budoucnosti podniku Liberty Ostrava (původně Nová huť), kterou dojednali s majitelem hutní společnosti a vedením firmy. Stanovuje mimo jiné, jaká výroba a zaměstnanost musí být ve firmě zachována.

Mluvčí firmy Barbora Černá Dvořáková řekla, že Liberty dohodu schválila a její zástupci ji podepíšou příští týden. Huť má od letošního 1. července nového majitele, Liberty ji koupila od skupiny ArcelorMittal.

»Máme to podepsáno k dnešnímu dni, ale ještě nedošlo k podpisu ze všech stran, takže k dohodě zatím nemohu říct nic bližšího,« řekl předseda Základní organizace OS KOVO Liberty Česká republika Petr Slanina. Odboráři uvedli, že dohoda stanovuje, jakou výrobu a za jakých podmínek musí majitel zachovat, a zaručuje kolektivní smlouvu na příští rok. »Dohoda popisuje, jak a za jakých okolností je nový majitel povinen investovat, a to do udržovacích a strategických investic. Dohoda stanovuje, jak nakládat s emisními povolenkami,« uvedli odboráři.

Dohoda podle nich také řeší problém s nákupem energií od společnosti TAMEH, dřívějšího závodu Energetika, který působí v areálu Liberty Ostrava a dodává huti energie. »Dohoda zajišťuje skutečnou konkurenci vůči ArcelorMittalu,« uvedli odboráři. Dohoda také popisuje transparentnost financování nákupu hutě a jejího hospodaření.

Dohoda vznikala více než rok. Jednání mezi odboráři a novým majitelem byla zpočátku poměrně vyhrocená, odboráři vyjadřovali své obavy, že prodej firmy skupině Liberty ostravskou huť nezvratně poškodí. Při převzetí firmy novým majitelem už podle nich situace vypadala daleko lépe.

»Byl to velice hektický a vypjatý rok, který ale přinesl i pozitivní věci. Mezi ně v prvé řadě patří spolupráce mezi odbory napříč celou firmou. Ne vždy jsme měli stejný názor na to, jak postupovat, ne vždy to bylo jednoduché, ale důležitý je výsledek a ten se dostavil,« uvedli odboráři.

Liberty Ostrava vyrábí ocel pro stavebnictví a strojírenství, je tuzemským lídrem ve výrobě silničních svodidel a trubek. Kromě českého trhu dodává své výrobky do více než 40 zemí. V roce 2018 (ještě jako ArcelorMittal) vyrobil podnik 2,2 milionu tun oceli a dosáhl čistého zisku 4,1 miliardy korun, o 946 milionů korun vyššího než před rokem. Liberty Ostrava má spolu s dceřinými společnostmi 6300 zaměstnanců.

Firma patří do skupiny Liberty Steel z globálního koncernu GFG Alliance britského podnikatele s indickými kořeny Sanjeeva Gupty, která ji letos s šesti dalšími ocelářskými podniky v Evropě koupila od skupiny ArcelorMittal indického miliardáře Lakšmího Mittala. Mittal ostravskou huť vlastnil od roku 2003.

(ng)