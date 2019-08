FOTO - Pixabay

Semelová: Začínáme vždycky od střechy, začínáme úpravou maturity, ale nezabýváme se zkvalitňováním základního a středního školství jako takového.

Plaga chce odklad povinné maturity z matematiky

Ministr školství Robert Plaga (ANO) chce zrušit plánované zavedení povinné maturity z matematiky. Nejdřív je podle něj třeba zlepšit výuku matematiky tak, aby jí žáci skutečně rozuměli, a až potom zavést povinnou maturitu. KSČM s tímto záměrem nesouhlasí.

»Matematika je důležitá, ale nechci, aby třetina žáků v maturitních oborech byla součástí experimentu, který je založen na tom, že pokud se stane maturita z matematiky povinnou, žáci se ji začnou více učit,« uvedl Plaga pro regionální Deník. Na základě analýzy výsledků maturantů ve vybraných úlohách z minulých let se proto rozhodl, že je nutné nejdřív změnit obsah učiva, systém výuky matematiky a vzdělávání učitelů, dodala mluvčí ministerstva Aneta Lednová.

Povinná maturita by se podle ní mohla zavést třeba za osm až deset let. Jak sdělila, ministr považuje matematiku stále za důležitou, ale cílem by podle něj mělo být hlavně to, aby ji lidé uměli využít v reálném životě. Analýza podle tiskového oddělení úřadu ukázala, že maturanti jsou nyní právě v těchto věcech nejméně úspěšní.

Podle současných pravidel by od jara 2021 měli maturitu z matematiky skládat povinně gymnazisté a studenti lyceí a od roku 2022 i zbytek oborů, s výjimkou zdravotnických, sociálních a uměleckých oborů. Již na jaře ministr předložil úpravu novely, ve které navrhuje sjednocení termínu na jaro 2022. Vláda se k tomu zatím nevyjádřila. Se zrušením maturity počítá poslanecká předloha novely, kterou připravili Piráti se zástupci ODS, TOP 09 a KDU-ČSL. Kabinet se k ní v červenci postavil neutrálně.

Zavedení povinné maturity z matematiky je správné

KSČM podle své expertky na problematiku školství Marty Semelové se záměrem ministra nesouhlasí. »Zavedení povinné maturity z matematiky jsme podpořili, podle většinového názoru je matematika potřebná už vzhledem k tomu, že jednak rozvíjí logické myšlení, jednak technický pokrok jde velmi rychle kupředu a matematika bude potřeba stále víc. Tím, že se zase odloží, tak maturita z matematiky se vzdaluje a je otázka, jestli někdy vůbec bude zavedena,« řekla Semelová Haló novinám. Na druhou stranu je podle ní pravda, že i v minulosti nebyla matematika povinná na všech školách, za současné situace však považuje její zavedení za správné.

»Souhlasím ale s tím, že je potřeba zkvalitňovat výuku jako takovou, a netýká se to jenom matematiky, ale problém je v tom, že začínáme vždycky od střechy, začínáme úpravou maturity, ale nezabýváme se zkvalitňováním základního a středního školství jako takového,« dodala. Nicméně pokud bude roztříštěný vzdělávací systém v ČR na základních školách, tak je podle Semelové velice složité požadovat, aby se zkvalitnila výuka.

Hlasy pro i proti

Proti zavedení povinné maturity z matematiky jsou zástupci České středoškolské unie, Unie školských asociací CZESHA nebo zemědělských škol. Naopak zástupcům Asociace ředitelů gymnázií nebo Svazu průmyslu a dopravy by se zrušení povinné maturity z matematiky nelíbilo. »Čtyři roky se na odborné úrovni bavíme, proč je maturita z matematiky pro Česko důležitá a zároveň řešíme, že se musí proměnit obsah vzdělávání tohoto předmětu stejně jako závěrečná zkouška. Požadovali jsme, aby výuka matematiky reflektovala její každodenní využití a rozvoj logického myšlení. Je nám líto, že za čtyři roky ministerstvo školství pro změnu výuky matematiky a zlepšení její kvality neudělalo nic, namísto toho chce nyní vláda povinnou maturitu rušit,« sdělila ČTK viceprezidentka Svazu průmyslu a dopravy ČR Milena Jabůrková. Tématem by se podle ní měla zabývat školská tripartita 3. září.

