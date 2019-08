FOTO - Pixabay

Hrozí dětským skupinám zánik?

Zamýšlené zrušení záloh z rozpočtu na sociální projekty, než jim dorazí peníze z EU, by ohrozilo provoz a rozvoj dětských skupin. Na to, aby své fungování do proplacení evropských dotací hradily, nemají prostředky. Většina by zanikla.

V otevřeném dopise ministryní financí Aleně Schillerové (za ANO) to uvedla Asociace provozovatelů dětských skupin a mikrojeslí. Šéfku státní pokladny vyzvala, aby svůj plán na zrušení záloh ještě přehodnotila.

Schillerová před nedávnem přišla s návrhem na změnu pravidel čerpání dotací z Evropského sociálního fondu (ESF). Žadatelé by neměli dostávat zálohy od státu, které se pak zpětně doplácejí z EU. Předem by si projekt platili sami, státní rozpočet by ušetřil.

Neziskové organizace plán kritizují, podle nich je pro ně likvidační.

»Navrhovaná změna financování by zásadním způsobem zkomplikovala provoz a rozvoj dětských skupin, které již byly vybudovány. Týká se to 727 dětských skupin s kapacitou 12 393 dětí. Všechny fungují na neziskové bázi, provozovatelé tedy nemají finanční prostředky na to, aby mohli provoz dětských skupin a mikrojeslí předfinancovat,« uvedla asociace. Zdůraznila, že neziskovost patří k podmínkám zákona i ministerstva práce k tomu, aby skupiny a mikrojesle mohly dostávat dotace.

Řešení: Převést dětské skupiny na jesle

Exposlankyně Alena Nohavová, dlouholetá učitelka v mateřské škole, předsedkyně Jihočeského krajského výboru KSČM připomněla, že komunisté nepodporovali zákon o tzv. dětských skupinách. Ty měly řešit nedostatek míst v mateřských školách. »Ale v době, kdy zákon vznikal, již nebyla potřeba, až na lokální výjimky, řešit nedostatek míst v mateřských školách. Dalším důvodem nepodpory byl i fakt, že dětské skupiny ohrožují mateřské školy a vzdělávání v nich,« uvedla exposlankyně. Dětské skupiny jsou měně nákladné, neprobíhá v nich vzdělávací proces, o děti nemusí pečovat pedagogové, rovněž není zajištěno stravování, dodala. »Takže zřizovatelé by mohli kvůli nedostatku financí mateřské školy převádět na dětské skupiny. Pravda, zatím se to neděje, ale nevíme, co může přijít a zákon existuje. Dále jsme navrhovali, aby dětské skupiny nahradily péči o děti do tří, maximálně čtyř let, a tím nahradily zaniklé jesle,« připomněla Nohavová. Ani na toto však podle ní předkladatel zákona – MPSV – nechtělo slyšet.

»Financování dětských skupin je na rodičích, jsou to v podstatě soukromá zařízení. Pokud má stát dávat finance na soukromá zařízení, chce mít přehled, kam jdou a na jakou kvalitu peníze vyplácí. Na druhé straně chápu asociaci, že je tím ohroženo jejich podnikání. Péče o děti do tří let nám opravdu chybí, a tak by zde mělo být přechodné období, aby se na nové financování mohly dětské skupiny připravit. Na tomto je vidět nesystémovost,« míní exposlankyně. V rámci prorodinné politiky je podle ní potřeba rodičům malých dětí pomoci, na tom se však musí dohodnout tři rezorty – ministerstva práce, školství a zdravotnictví. »Každý rezort si hájí své a nedokáží se vzájemně podpořit. Přitom je to tak jednoduché – převeďme dětské skupiny na jesle do tří (čtyř) let, kde o děti budou pečovat zdravotní sestry a na to naváže propracovaný předškolní systém vzdělávání v mateřských školách,« dodala Nohavová.

Ministerstvo práce chce zajistit pokračování služby i po skončení čerpání dotací z EU. Loni předložilo návrh novely, podle níž by stát měl vyplácet příspěvek na zřízení místa ve skupině či mikrojeslích i na provoz. Na vybudování místa by to podle návrhu mělo být ve skupině 20 000 korun a v mikrojeslích 15 000 korun. Příspěvek na provoz by pak činil měsíčně 7500 korun na každé dítě do čtyř let, jehož rodiče pracují, podnikají, studují či jsou v evidenci nezaměstnaných. Úhrada od rodičů by nesměla přesáhnout třetinu minimální mzdy. Vláda novelu dosud neprojednala.

