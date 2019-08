Na lavičku by přes 90 procent nepřispělo

Dvacátého prvního srpna se zase na Václavském náměstí mezi údajně několika tisíci těch, kteří momentálně na prázdninách nemají co dělat, ozývalo »Ať žije Václav Havel!«. Je ovšem pravdou, že mezi nimi už být nemůže, ale to je vedlejší. Říkává se to tak.

Demonstrace a pochod městem byly naplánovány minářovskou pravicí špatně. Ve městech a obcích kolem hlavního města a v českých zemích vůbec byl klid, nikdo nechodil s portrétem Havla po ulicích a nekřičel stejně. Nevolal »Ať žije pan zbožštělý!«. Prý ve stovkách míst, podle televize, se konaly obdobné demonstrace. Byl jsem shodou okolností ve třech a znám informace o řadě míst od přátel. Potvrdili mi, že u nich stejně jako »u mne« byl klid a pohoda. Normální letní, trochu studenější den, než je v tomto období průměr. Lidé se však u stále ještě přijatelně teplých rybníků koupali, jezdili po výletech posledních týdnů prázdnin, a že by je napadlo navštívit nějakou povinně vytvořenou muzejní expozici zaměřenou na Havla, nemyslím. Byl opravdu normální letní pracovní či dovolenkový den.

Na netu a dokonce na Seznamu si však bylo možné přečíst výsledky ankety mezi skoro patnácti sty lidmi. Otázka zněla: »Přispěli byste na pořízení Lavičky Václava Havla ve vašem městě nebo vaší obci?« Kdyby se odpovídající museli podepsat a anonymita »byla zrušena«, zřejmě by odpovědi byly jiné. Začali jsme se bát. »Demokratům« a havlovcům už nestačí jen bouřit na náměstích, už i ránu, když jsou v přesile, může schytat stoupenec Babiše, a to nepíši o komunistech. Není to podle jejich. A tak pomalu »demokracie« a »humanita« musí stranou, a jak je daleko od rány do zad až k myšlence na »humanitární bombardování«?

Jde nám však o odpovědi těch patnácti stovek, kteří reprezentují naše voliče. Jen čtyři procenta odpovídajících by na jeho lavičku přispěla, a tak vlastně i na konto paní Dagmar Havlové, která prý, nebo její jakási nadace, za každou dostává nějaký ten peníz. Tak se to také psalo v jedné před časem zveřejněné zprávě, která nikdy nebyla dementována.

Jen tedy čtyři procenta! Devadesát šest procent by nedalo ani korunu. Idol už je tedy za hranicí pomyslné volitelnosti, i když chápu, kdyby žil, že mediální tlak by ho stejně jako Drahoše, Fischera či Hiršla dostal třeba do Senátu. Ale on už tu není. Legenda se dál však má »držet nad vodou«, ale zřejmě u většiny obyvatel, jak ukázaly i prezidentské volby, je tomu jinak.

Proto demonstrace k 21. srpnu byl vlastně propadák. Jen Česká televize nám od rána do večera na svém hlavním kanále mlela své. Nevím, kdo ji poslouchal, možná že nikdo, ale také nikdo jí nemůže vyčítat, že se nesnažila. Přesto sledovanost ČT ten den údajně oproti jiným dnům poklesla. To jiné stanice vysílaly detektivky, zpívalo se na nich a sportovci se dál na obrazovkách předváděli ve svých disciplínách, a sledovanost byla v normě.

Byl všední den roku 2019, padesát let od události, kterou bychom si prý měli připomínat. Lidé měli jiné starosti a jiné zájmy než ty, které podle dnešních havlovců měli mít. Obraz starý padesát let už mizí u většiny lidí v zapomnění. Ostatně osobně se týkal těch nad sedmdesát a to už se přestává chodit do ulic a dělat »virvály«.

Mimochodem – na lavičku Bohumila Hrabala, pokud by se na ni prý vybíralo, která je dnes umístěna na centrálním náměstí v Nymburku, by lidé prý přispěli.

Otakar ZMÍTKO