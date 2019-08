Pomozme zaměstnancům České televize

Trochu lituji zaměstnance České televize, kteří za svůj »mrzký« honorář mají nařízeno využívat jakékoliv příležitosti k dehonestaci čehokoliv komunistického či socialistického. Fanatická příprava obsahu celé řady zpravodajských, publicistických i dokumentárních pořadů v duchu »vše socialistické je špatné« či »každý komunista je vrah pošpiněný krví milionů mrtvých« musí být pro ně nesmírně stresující. Myslím, že je načase navrhnout generálnímu řediteli České televize Petru Dvořákovi, aby těmto zaměstnancům výrazně zvýšil mzdy, proplatil jim několikatýdenní dovolenou na floridské Miami Beach a dodal jim dostatečně množství antidepresiv, aby svoji úlohu kvalitní kapitalistické propagandy zvládli. Vždyť výročí řízeného kapitalistického převratu je za dveřmi a zaměstnanci ČT tak mají práce nad hlavu.

Co kdyby totiž někdo připomněl, že kapitalismus není rajský systém bez krví potřísněných rukou, ale že za dobu své historie připravil o život miliony bezbranných civilistů, ať v rámci podpory diktátorských režimů, dobyvačných válek, koloniálních koncentráků či novodobých »mírových operací«? Co kdyby si lidé začali povídat o tom, že v době raného socialismu sice stáli občas fronty, ale na kvalitní potraviny, protože přísady typů palmový tuk, chemická aditiva, náhražky mléčných tuků a další chemické chuťovky neexistovaly? Co kdyby si někdo vzpomněl, že nájmy ve státních bytech se počítaly v desítkách korun nebo že rodinný dům se dal postavit za jednu půjčku s úrokem dvě procenta a druhou zcela bezúročnou?

A ta hrůza, kdyby někdo vzpomenul stav republiky v roce 1989, kdy kapitalisté převzali potravinově soběstačnou zemi s kvalitní energetickou a vodohospodářskou soustavou, silniční a železniční sítí, těžebním a zpracovatelským průmyslem, zcela bezplatnou zdravotní péčí, funkční kapacitou jeslí a školek a řadou dalších sociálních jistot pro všechny občany bez rozdílu?

Co kdyby si televizní diváci vzpomněli na cokoliv pozitivního z doby před divadelní hrou nesoucí skvostný název Sametová revoluce, ve které západní korporace figurovaly jako investor, americká politická reprezentace jako majitel loutkového divadla a Vašek Havlů jako pimprle?

Je nutné za každou cenu udržet zaměstnance České televize čilé, bdělé a nakojené radikálním antikomunismem. Selhání by jim totiž naši mírumilovní západní partneři, s devótním vztahem k USA, nikdy neodpustili…

Roman ROUN, Klub mladých komunistů při OV Ústí nad Orlicí