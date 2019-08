FOTO - Facebook/Rosatom

Akademik Lomonosov z Murmansku do Peveku

V pátek vyrazila na cestu ke své předpokládané budoucí základně ve městě Pevek na ruském poloostrově Čukotka na Dálném Východě zatím jediná na světě plovoucí jaderná elektrárna Akademik Lomonosov.

Generální ředitel Rosatomu Alexei Lichačov osobně vyslal tažné lodi Akademika Lomonosova signál k vyplutí a okomentoval jej takto: »Jde o výjimečnou událost jak pro naši společnost, tak pro celou Čukotku.«

Akademik Lomonosov zahájil v barvách ruské trikolóry svou cestu do Peveku, kde bude jeho úkolem zásobovat ekologicky nezávadným a stabilním přísunem elektrické energie místní obyvatele, průmysl a podniky. Je to obrovský vklad do budoucnosti celého arktického regionu, aby byl jeho rozvoj stabilní a udržitelný.

Během slavnostního ceremoniálu zástupci společnosti Rosenergoatom, provozovatele elektrárny, převzali certifikát od Ruské knihy rekordů, který potvrzuje, že Akademik Lomonosov bude nejseverněji položenou jadernou elektrárnou na světě. Cesta k Peveku je dlouhá 4700 km a až za tři týdny ji překoná, stane se klíčovým prvkem regionální energetiky a součástí komplexu plovoucí jaderné elektrárny, která nahradí kapacity Bilibinské JE a Čaunské tepelné elektrárny, určené k ukončení provozu.

Projekt plovoucí jaderné elektrárny je velmi perspektivním a slibným směrem v oblasti moderních jaderných reaktorů s malým výkonem, určeným mj. pro těžko dostupné a vzdálené regiony po celém světě a ostrovní země bez vlastních zdrojů, které potřebují stabilní a ekologicky nezávadný přísun elektřiny.

V tuto chvíli velký zájem o tuto technologii projevily země Blízkého východu, Severní Afriky a Jihovýchodní Asie. Rosatom nyní vyvíjí druhou generaci plovoucích jaderných elektráren — jsou to tzv. optimalizované plovoucí energetické bloky, které firma hodlá vyrábět sériově a nabízet k vývozu.

Až 70 MW elektřiny

Plovoucí elektrárna je vybavena dvěma tlakovodními reaktory, schopnými vyrábět až 70 MW elektřiny, což by postačovalo pro až stotisícové město. Konstrukce připomíná obrovské atomové ledoborce, které se desítky let plaví na sever od Ruska s jaderným pohonem. Plavidlo je 144 dlouhé a 30 metrů široké.

Projekt je součástí plánu ruské vlády oživit odlehlý, ale na suroviny bohatý region. Plovoucí jaderná elektrárna se také má stát jedním z klíčových prvků infrastruktury pro rozvoj tzv. severní mořské cesty, vedoucí podél arktického pobřeží Ruska.

Zatímco například Německo od jaderné energie po havárii v japonské Fukušimě odstupuje a stávající elektrárny hodlá do roku 2022 uzavřít, Rusko sleduje zcela jiný plán. Celkově má v provozu 35 jaderných reaktorů v desítce elektráren. Rosatom, který po celém světě zaměstnává na 250 000 lidí, plánuje jaderné elektrárny také v Indii, Bangladéši, Turecku či Finsku.

Akademik Lomonosov je první plovoucí elektrárnou na světě vyrobenou v Petrohradu ke komerčnímu využití. Podobnou elektrárnu začala stavět koncem roku 2016 Čína, která počítá s nasazením do provozu v roce 2020.

Jako plovoucí jadernou elektrárnu využívala americká armáda v letech 1968-75 v Panamském průplavu dopravní loď Sturgis. Ta měla na palubě podle ČTK reaktor o výkonu deseti megawattů.

(rj)