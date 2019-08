FOTO - Pixabay

Blesk na Giewontu ztrestal turisty

Po čtvrteční silné bouři se v polských Tatrách bilancuje výsledek rekordního »ztrestání« stovek turistů, kteří nevěnovali pozornost alarmující předpovědi počasí a lezli i v bouři na národní vrchol Giewont, jemuž dominuje obří železný kříž.

Čtvrteční bouře v Tatrách si vyžádala nejméně pět životů, včetně českého turisty, který ale zahynul na slovenské straně Tater. Češka, která šla s ním, utrpěla zranění.

Bilance bouře na polské straně Tater čítá čtyři mrtvé a 157 zraněných, z nichž 34 zůstává v nemocnicích. Mezi mrtvými jsou dvě děti. Podle listu Gazeta Wyborcza jde o bratra a sestru ve věku 10 a 13 let. Co se stalo s těmi, kdo je doprovázeli, ČTK neuvedla. Šéf horské služby TOPR Jan Krzysztof v televizi zdůraznil, že záchranářům se podařilo během čtyř hodin dostat z hor všechny, kteří potřebovali lékařskou pomoc.

Jako teroristický útok

»Byla to situace srovnatelná s teroristickým atentátem. Zraněna byla velká skupina lidí včetně dětí. Měli popáleniny, zlámané nohy, četná poranění po celém těle. Ale v krátké době se to podařilo zvládnout,« zdůraznil. Zranění byla způsobena nejen úderem blesku do kříže na Giewontu, ale i tím, že spousta lidí se držela v době zásahů kovových řetězů v náročném terénu závěru výstupu/při sestupu.

Mezi zraněnými se ocitl i muž, který zrovna oživoval jednoho zraněného, když ho zasáhl uvolněný řetěz z turistické stezky. »Nestalo se mu (naštěstí) nic strašného,« uvedl Tomasz Wojciechowski z TOPR. »I v dramatické situaci lidé pomáhali druhým,« dodal spokojeně.

Do čtvrtečního zásahu se zapojily skoro dvě stovky horských záchranářů a hasičů, jakož i pět vrtulníků. Jedna z horských chat se přeměnila v polní nemocnici. »Doufáme, že čtyři lidé, včetně dvou malých dětí, kteří ve čtvrtek přišli o život, jsou (v tomto neštěstí) poslední mrtví,« řekl Krzysztof.

Malopolský vojvoda (hejtman) Piotr Čwik v krakovském rozhlase uvedl, že majitelé podhorských penzionů a ubytoven ohlásili, že během noci se nevrátilo 16 lidí. Mezitím se je ale podařilo najít.

Neštěstí na polské straně hor zasáhlo turisty, kteří se vydali na oblíbený (národní) horský vrchol Giewont, vysoký 1894 metrů. Krzysztof řekl, že jeden blesk udeřil přímo do kříže ve chvíli, kdy se tam nacházelo hodně turistů. Když na místo dorazili záchranáři, zasažení lidé byli podle něj všude kolem vrcholku.

Na Slovensku v Západních Tatrách zemřel český turista, kterého tlaková vlna po zásahu bleskem smetla ze štítu Baníkov (2178 metrů). Muž zemřel na následky zranění, která utrpěl při několik set metrů dlouhém pádu.

Speleologové mrtví

Polští záchranáři v noci na pátek také našli tělo jednoho ze dvou speleologů, kteří minulý víkend uvízli ve Velké sněžné jeskyni v Západních Tatrách v oblasti hraničních Červených vrchů. TOPR dospěla k závěru, že přežít nemohl ani druhý pohřešovaný jeskyňář, a proto se rozhodla přerušit další pátrání a stáhnout své záchranáře z jeskyně. »Vytažení těl není naléhavé, rozhodně na prvním místě je bezpečí záchranářů,« řekl Krzysztof televizi TVN 24.

Skupině záchranářů, kteří po šesti dnech pátrání našla tělo jednoho z jeskyňářů, se nepodařilo k mrtvému dostat, ale podle televize horská služba nepochybuje o tom, že oba pohřešovaní nežijí.

»Potvrdili jsme smrt jednoho z hledaných speleologů. Nepodařilo se nám k němu přímo dostat, ale z malé vzdálenosti a za dobrého osvětlení se jednoznačně prokázalo, že nežije. Okolnosti a poloha těla nebudí žádné pochyby,« řekl Krzysztof. »Vše naznačuje, že nedaleko bude i ten druhý hledaný jeskyňář,« dodal.

Záchranná akce se tím mění v operaci vytažení mrtvých těl z jeskyně, která už nevyžaduje spěch. Těla se z jeskyně podle náčelníka dostanou v řádu dní či týdnů. Je nadále nutné, aby nejprve pyrotechnici rozšířili malými výbuchy přístup k místu, kde jeskyňáři zahynuli. Podle Krzysztofa se zatím lze jen dohadovat, zda se speleologové utopili, když v jeskyni náhle stoupla voda a odřízla jim ústupovou cestu, anebo podlehli podchlazení.

Velká sněžná jeskyně měří na délku téměř 24 kilometrů a dosahuje hloubky více než 800 metrů. Široké veřejnosti přístupná není, chodit do ní mohou pouze průzkumníci a lidé se speciálním povolením. Na mnoha místech jsou jen úzké a křivolaké průlezy.

(rj)