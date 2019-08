Kajakář Dostál získal na MS stříbro a místo na olympiádě

Kajakář Josef Dostál získal na mistrovství světa v Szegedu stříbro na kilometru a vybojoval účastnické místo na olympijských hrách v Tokiu. Obhájce bronzové medaile v závěru podlehl jen domácímu Bálintu Kopaszovi a zajistil si již desátý cenný kov ze světových šampionátů, z toho sedmý individuální. Pro českou výpravu v Maďarsku získal první cenný kov.

Vážil si především zisku olympijského místa i toho, jak závod zvládl takticky. Dlouho se držel obhájce titulu Fernanda Pimenty z Portugalska. "Nechtěl jsem ho nechat ujet, aby mu moc nenarostla křídla," řekl Dostál. Domácí Kopasz nebyl daleko zpět a v závěrečných stovkách metrů drtivě zaútočil. "Kolem 750 metrů jsem už tušil, že je tam s námi, a jestli předvede ten finiš, co umí, že to bude špatný," popisoval Dostál. Maďar se kolem něj i Pimenty přehnal a vyhrál o sekundu a čtvrt.

Bratrům Petru a Martinu Fuksovým na deblkanoi postup na olympiádu unikl. Ve finále obsadili na kilometrové trati poslední deváté místo, k zajištění účasti v Tokiu přitom potřebovali porazit alespoň jednu loď. O naději je ve finále definitivně připravila vlna, kterou dostali do stříbrných Kubánců.

"Když ji dostanete, chvíli na ní můžete jet, ale pak když vás přejde, začne to házet ze strany na stranu a nemůžete zabírat. Hodně vás stahuje směrem k bójím, tam ani nemůžeme moc pádlovat, abychom nebyli diskvalifikovaní," řekl Petr Fuksa. V závěru už rezignovali a nabrali velkou ztrátu.

Na singlu pak Martin Fuksa uspěl v odpoledním semifinále olympijského kilometru, na němž obhajuje stříbro. Do nedělních bojů o medaile postoupil z druhého místa za Brazilcem Isaquiasem Queirozem Dos Santosem. Suverénní postup slavili i Dostál s Radkem Šloufem na deblkajaku. Při premiérovém společném startu na MS zajeli nejrychlejší čas ve svém semifinále a dál bojují o místo pro Tokio.

Naději stále živí také čtyřkajak Jakub Špicar, Lukáš Nepraš, Daniel Havel, Jakub Zavřel, který postoupil do finále olympijské pětistovky ze třetího místa v semifinále. Finále na neolympijských tratích v neděli čeká deblkajak Filip Šváb, Ondřej Bišický (200 m) a čtyřkanoi Kryštof Hájek, Daniel Kořínek, Antonín Hrabal, Ivan Procházka (500 m).

Kanoista Filip Dvořák obsadil na neolympijské trati na 500 metrů šesté místo. Vyhrál olympijský šampion Němec Sebastian Brendel, velký soupeř Martina Fuksy na kilometru. Deblkajak Jan Vorel, Vilém Kukačka dojel při premiéře mezi seniory ve finále neolympijské pětistovky sedmý.

Desáté zlato v řadě na velké mezinárodní akci na trati 200 metrů slaví kajakářka Lisa Carringtonová. Novozélandská šampionka neprohrála na sprinterské dvoustovce na mistrovství světa od roku 2011, postupně do své sbírky přidala osm titulů z MS a dvě olympijská zlata.

Ve finále dvoustovky kanoistek naopak překvapila teprve sedmnáctiletá Američanka Nevin Harrisonová, která svůj debut ozdobila titulem.

Špicar v semifinále ztrácel naději, Havel věřil finiši čtyřkajaku

V polovině semifinále mistrovství světa vážně hrozilo, že se olympijský sen českého čtyřkajaku rozplyne. Po 250 metrech byli Češi až šestí, přičemž do finále postupovaly jen tři lodě. I háček Jakub Špicar chvílemi pochyboval, že ztrátu dokážou smazat. Nejzkušenější člen posádky Daniel Havel ale věřil v sílu českého finiše. Ta se ukázala a vynesla Čechy na postupové třetí místo.

Špicar, Lukáš Nepraš, Havel a Jakub Zavřel tak mohou dál živit naději na postup na OH na pětistovce, která pod pěti kruhy v Tokiu vystřídá pro Čechy úspěšný kilometr. Kratší loď, na které jedou, jim má pomáhat k rychlejším startům. Dnes se to ale nepotvrdilo. "Start nám úplně nevyšel, byli jsme maličko pomalejší než ostatní lodě. Ani nevím, co se tam stalo. Prostě nám start nesednul. Měli jsme ale štěstí v závěru a ztrátu dotáhli," řekl Havel.

V polovině semifinále zaostávali Češi o 64 setin za třetími Srby. "Jednu chvíli se mi to zdálo skoro ztracené," připustil Špicar. Druhou polovinu trati měli ale Češi nejrychlejší ze všech a dojeli těsně za Slováky a Maďary. "Naštěstí máme silné finiše. Kluci zatlačili dobře a vyšlo, jak sedím vepředu, tak to vždycky vidím hned první. Byl jsem rád, že tam nebyl nikdo kromě prvních dvou lodí," oddechl si Špicar.

Na semifinále čtyřkajaky čekaly dva dny, rozjížďka se jela ve čtvrtek. "Bylo to dlouhé, řekl bych nekonečné. Vůbec to neutíkalo. Včerejšek a celé dopoledne... Kdyby ten den nebyl, tak by to vůbec nevadilo. Nejdelší čekání, co jsem asi zažil," komentoval to Špicar.

Velmi náročné to bylo i pro dvojnásobného olympijského medailistu Havla, který seděl v bronzových posádkách v Londýně 2012 i Riu 2016. "Dneska jsem se vzbudil snad nervóznější než na olympiádě v Riu, ale pak jsme dopoledne byli zase na vodě, viděl jsem, že nám to jde, a tam to ze mě spadlo," vyprávěl.

Nepřáli si v semifinále mít dva vítěze rozjížděk, které nakonec v podobě Maďarů a Slováků dostali. "Byly tam dvě silné lodě, ale věděli jsme, že na zbytek máme. A když pojedeme svůj standard, tak by to mělo stačit," komentoval složení semifinále Zavřel.

Ve finále je devět evropských posádek, které si to rozdají o sedm postupových míst. Vzhledem k nutnosti zastoupení čtyř kontinentů obsadí zbývající tři účastnická místa pro olympiádu Japonci, Australané a Kanaďané, kteří pojedou finále B. Na rozdíl od jiných posádek čtyřkajaky žádnou jinou šanci na postup na OH než tento světový šampionát nemají. Finále začne v neděli ve 13:21.

Mistrovství světa v rychlostní kanoistice v Szegedu (Maďarsko):

Muži:

200 m:

K1: 1. Heath (Brit.) 34,86, 2. Stefanovič (Srb.) 35,04, 3. Garrote (Šp.) 35,12, ...finále C: 5. Šváb (ČR).

500 m:

K2: 1. Dajneka, Natynčyk (Běl.) 1:33,13, 2. Roza, Vázquez (Šp.) 1:33,48, 3. Gross, Hiller (Něm.) 1:34,50, ...7. Vorel, Kukačka (ČR) 1:37,33.

C1: 1. Brendel (Něm.) 1:53,59, 2. Kodinov (Bulh.) 1:54,49, 3. Tarnovschi (Mold.) 1:54,94, ...6. Dvořák (ČR) 1:56,18.

1000 m:

K1: 1. Kopasz (Maď.) 3:36,07, 2. Dostál (ČR) 3:37,31, 3. Pimenta (Portug.) 3:37,63.

C2: 1. Liou Chao, Wang Chao (Čína) 3:40,55, 2. Torres, Jorge (Kuba) 3:41,46, 3. De Souza Silva, Queiroz Dos Santos (Braz.) 3:44,34, ...9. M. Fuksa, P. Fuksa (ČR) 4:02,02.

Ženy:

200 m:

K1: 1. Carringtonová (N. Zél.) 39,39, 2. Walczykiewiczová (Pol.) 41,33, 3. Jörgensenová (Dán.) 41,34.

C1: 1. Harrisonová (USA) 49,30, 2. Romasenková (Rus.) 49,74, 3. Nazdrovová (Běl.) 49,99, ...finále B: 7. Ježová (ČR).

500 m:

K2: 1. Litvinčuková, Chudzenková (Běl.) 1:42,55, 2. Najaová, Pulawská (Pol.) 1:43,34, 3. Ponomarenková Janičová, Ostermanová (Slovin.) 1:44,21.

1000 m:

K1: 1. Csipesová (Maď.) 4:07,90, 2. Iskrzycká (Pol.) 4:09,26, 3. Broughtonová (Brit.) 4:10,44.

(čtk)