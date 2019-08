FOTO - Pixabay

Le Figaro: Proč nás v létě po zmrzlině bolí hlava

Stává se, že když se pustíme do zmrzliny, do příliš studeného koktejlu nebo do sorbetu, záhy nás přepadne náhlá migréna. Léto je ale časem ledových nápojů a pokrmů. U některých lidí nemá pojídání mraženého krému žádné následky, u jiných se ale může dostavit bolení hlavy, někdy i dost silné. Jaké jsou příčiny a jak jim čelit? Na to odpovídala prezidentka Francouzské společnosti pro studium migrén a bolestí hlavy (SFEMC) neuroložka Anne Ducrosová a doktor neurolog Dominique Valade.

Na terase kavárny popíjíte sklenku limonády s ledem a najednou se zašklebíte. "Máte pocit, jako kdybyste v zimě ponořili holé ruce do ledové vody," říká Ducrosová, kterou cituje francouzský deník Le Figaro. Vzápětí si saháte na čelo, jakoby to byl mozek, kdo trpí. Není tomu tak. Ve skutečnosti se bolest rozvine, když se ledová potravina dostane do kontaktu s cévami patra. "Tyto cévy se stáhnou a pak zase rozšíří. Tato reakce se dotkne trojklanného nervu, který předá informaci do mozku a vyvolá migrénu," říká Ducrosová.

Podle Valadea může tento nepříjemný pocit vycházet i z hrdla. "Když jíme zmrzlinu, krční tepna krkavice se prudce ochladí a stimuluje mozek tak, že nakonec rozpoutá migrénu," říká.

Proč někteří lidé mohou spolykat litry zmrzliny bez mrknutí oka, zatímco jiní trpí při pozření maličkého kousku? "Tento jev nedokážeme zatím vysvětlit," říká profesorka Ducrosová. Oba experti se však shodují v tom, že k reakci na termický šok jsou náchylnější lidé trpící migrénami. Deset až 20 procent světové populace trpí bolestmi hlavy. Tyto krize mohou být vyvolány nejrůznějšími příčinami: změny vnitřního stavu (menstruace, emoce, nedostatek nebo přebytek spánku, těžké jídlo, alkohol), změny vnějšího stavu (vítr, vedro, bouřky). "Lidé trpící migrénami jsou citliví na všechno," dodává neuroložka.

Jestliže jsme citliví na chlad, je polykání zmrzliny špatný nápad, i když je venku vedro. Podle profesorky Ducrosové bolest hlavy sílí s tím, jak jíme větší množství zmrzliny a jak rychle ji polykáme. Profesor Valade neradí lidem trpícím migrénami konzumovat příliš studené. Abychom předešli bolestem a pokusili se jim zcela vyhnout, radí neuroložka jíst pomalu, aby se nestimulovalo patro, nebo přilepit jazyk na patro, než se zakousneme do zmrzliny.

Jestliže vypijeme nadměrné množství ledové citronády, paracetamol ani aspirin nám nepomůže. "Protože je tento jev čistě mechanický a přechodný, nemusíme se obávat žádných neurologických důsledků," říká profesor Valade. V praxi je nejlepším lékem zůstat pět až 15 minut v klidu. Anebo zmrzlinu lízat velmi pomalu.

