Obnovení proplácení náhrad se nezneužívá

Pracovníků, kteří letos v červenci onemocněli, proti loňskému prvnímu prázdninovému měsíci přibylo o 11 procent. V prvním měsíci po zrušení karenční doby úřady evidovaly přes 68 900 nových případů pracovní neschopnosti. Před rokem, kdy se náhrady mzdy v prvních třech dnech stonání nevyplácely, jich bylo zhruba 62 000.

Dělat závěry z jednoho měsíce je podle exposlance KSČM Miroslava Opálky zavádějící. »Navíc bychom měli také nějak zohlednit odhady průzkumu, který na druhou stranu přinesl informace, že 42 % nemocných si bralo dovolenou, a tím si ubíralo čas na řádnou regeneraci, že 34 % občanů nemoci přecházelo a zadělávali si tak do budoucna na nebezpečnější nemoci a že pouze 24 % nemocných využívalo nemocenskou tak, jak by mělo,« řekl Opálka Haló novinám.

Třídenní karenční doba se zavedla od roku 2008. Ústavní soud ji ale po půl roce zrušil. S upravenými pravidly, kdy zaměstnanci přestali nemocenské odvody platit a zaměstnavatelům se snížily, se obnovila od roku 2009. Po zrušení volaly odbory, firmy byly proti. Obávaly se zvýšení nemocnosti a zneužívání. Opětovné proplácení náhrad i v prvních třech dnech nemoci od července prosadila Babišova vláda.

Připomeňme ale, že Opálka již v březnu 2009 předložil legislativní návrh na zrušení karenční lhůty. Návrh prošel až do 3. čtení, ale vzhledem k nezvyklým a neopakovatelným obstrukcím členů pravicové vlády bylo projednávání ve třetím čtení opakovaně přerušováno až do nových voleb a návrh tzv. spadl pod stůl. Opálka se aktivně podílel i na projednávání další novely, jejíž hlavní nositelkou byla tehdejší poslankyně Soňa Marková, která návrh za KSČM předložila 26. 1. 2015. Opálka následně k tisku připravil pozměňovací návrhy, které reagovaly na připomínky vlády, a návrh se 7. 9. 2016 také dostal až do třetího čtení. »Pravice však předložila návrh na zamítnutí předlohy a díky tomu, že všichni přítomní poslanci ANO se k pravici připojili, byl návrh zamítnut. Nikdo jiný zrušení karenční lhůty v průběhu let 2009 až 2016 nepředložil! A nyní čtu, že tuto změnu prosadila Babišova vláda. Přitom šlo o poslanecký návrh ČSSD, která tentokrát KSČM předběhla, a ve Sněmovně návrh získal 128 hlasů, proti bylo jen 35,« připomněl snahy KSČM o zrušení karenční doby Opálka.

Krvácí státní rozpočet a budoucí generace

Ministerstvo pro ČTK uvedlo, že po zavedení karence ubylo nově hlášených pacientů o čtvrtinu. »Nárůst nemocnosti je tak ani ne poloviční proti poklesu,« uvedl resort. Dodal, že nemocnost se zvedá od roku 2014. Počet případů může být ovlivněný tím, že se karenční doba zrušila o prázdninách, kdy lidé mívají dovolenou. Roli hraje i počasí s častým střídáním teplot či používáním klimatizací. Lékaři uvádějí, že v letních měsících přichází lidé s nachlazením či nastydlými klouby. Ministerstvo očekává, že vypovídající data bude mít ke konci letošního roku. Výsledky podle něj ale nyní naznačují, že se obnovení proplácení náhrad nezneužívá.

Podle Opálky je bědování zaměstnavatelů, že na zrušení karenční lhůty prodělají, falešné. »Pravdou je, že jim klesnou bezpracné zisky, které jim karenční lhůta přinášela. Jejich odvody byly již v r. 2004 sníženy tak, aby vykryly výplatu náhrady mzdy 25 % z redukovaného základu prvé tři dny a 69 % další dny a ještě jim něco zbylo na administrativu. Pak přišel pravicový úsporný balíček 0 % za prvé tři dny a jen 60 % další dny a čistý bezpracný zisk už činil v prvém roce cca 9 mld. Kč! Proto bez problémů hradili přechodně náhradu mzdy ne jen do 15 patnáctého, ale až do jednadvacátého dne nemoci,« vyčetl exposlanec. Zároveň dodal, že v této situaci jim dnes ANO ještě pomohlo dalším snížením odvodů na nemocenské pojištění, což byla podmínka jejich podpory zrušení karenční doby. »Prostě podnikatelům se daně a odvody zvyšovat nesmí a o progresivních daních se zásadně nejedná! Krvácí jen státní rozpočet a budoucí generace, na které se přenáší dluhy,« uvedl Opálka.

Také ho prý irituje v médiích neustálé omílání mantry, že nemocenská se bude více zneužívat. »Přece o pracovní neschopnosti rozhodují lékaři, kteří se těší největší důvěře občanů. A pokud k takovému případu dojde, a já ho neomlouvám, pak se však musím otázat, proč stejně ostře nekritizujeme různé tzv. optimalizace daní, daňové podvody, zaměstnávání načerno či podnikání s chudobou, u kterých zneužívání stojí stát nepoměrně více, než případné zneužívání nemocenské či sociálních dávek,« dodal Opálka.

