KSČM chce o výši deficitu ještě jednat

Komunisté jsou připraveni dál jednat o výši státního deficitu. Ministerstvo financí počítá se schodkem 40 miliard, KSČM požaduje deficit ve výši 30 miliard korun. V Otázkách Václava Moravce to řekl předseda poslaneckého klubu KSČM Pavel Kováčik.

Jednání o státním rozpočtu podle něj ještě jenom začínají a komunisté se na nich budou snažit prosadit, aby došlo na jejich priority a aby bylo naplněno to, co slíbili.

»Ve zpomalující ekonomice je třeba dbát na to, aby deficit byl blíže k těm třiceti miliardám,« uvedl s tím, že o rozpočtu se hlasuje v prosinci. »Máme čtvrt roku na to, abychom našli nějakou společnou cestu,« dodal šéf komunistických poslanců.

Když se podaří najít kompromis, jsou komunisté připraveni jednat o tom, že podpoří rozpočet. »Pokud ne, my nejsme životně závislí na tom, abychom tuto vládu nadále tolerovali, pevně stojíme na zemi, jsme zodpovědná strana a chceme, aby programové priority byly naplněny. Současně chceme, aby se zbytečně nerozevíraly nůžky deficitu, protože ekonomika zpomaluje, do budoucna budeme potřebovat rezervy,« vysvětlil Kováčik.

Předseda poslaneckého klubu ČSSD Jan Chvojka uvedl, že s výsledkem jednání o státním rozpočtu je spokojen, a to navzdory tomu, že ČSSD požadovala navýšení svých kapitol o 20 miliard, navíc však získala jen 12 miliard. »Dva týdny jsme jednali a já musím říci, že jsem s těmi jednáními spokojen, jsem rád za to, že jsme uspěli, je vidět, že naše požadavky byly reálné,« řekl.

Je také podle něj velmi reálné, že sociální demokraté rozpočet podpoří. »Jisté není nic, ale je velmi reálné, že ČSSD státní rozpočet podpoří,« prohlásil. Sociální demokraté jsou podle něj spokojeni s tím, že se podařilo vyjednat více peněz pro hasiče, policisty, pro sociální služby nebo pro zemědělce na boj se suchem a s kůrovcem.

Naopak lidovci jsou podle předsedy poslaneckého klubu Jana Bartoška připraveni rozpočet nepodpořit. »Vláda ani v jednom roce nenaplňuje to, k čemu se zavázala, neplní to, co slíbila lidem,« uvedl. Prioritou na příští rok podle něj musí být dostatečné financování sociálních služeb. »Tak, jak se zatím rozpočet formuje, jsme připraveni ho nepodpořit,« uvedl Bartoška.

Růst platů ve státní sféře musí být větší

Návrh státního rozpočtu zatím počítá s průměrným růstem platů ve veřejné sféře o dvě procenta, což je podle Kováčika pro KSČM nepřijatelné. »Dvě procenta v průměru je skutečně málo, budeme se snažit jít na větší procento,« uvedl s tím, že komunisti budou požadovat dvounásobek.

O zvyšování platů ve veřejné sféře chce jednat také Chvojka. »Dvě procenta je nějaké nejnižší číslo, je to málo, byli bychom rádi, kdyby to bylo víc,« řekl.

Také Bartošek považuje návrh průměrného růstu platů o dvě procenta za nedostatečný.

Ohledně ústavní žaloby na prezidenta republiky, kterou Sněmovně postoupil Senát, Kováčik uvedl, že komunisté zařazení tohoto bodu na program řádné schůze zřejmě nepodpoří. Upozornil, že už při schvalování přímé volby prezidenta KSČM upozorňovala na to, že bude třeba upravit jeho kompetence. To se však nestalo. Za důležitější proto považuje otevření Ústavy a jednání o kompetencích přímo voleného prezidenta. »Já nechci, aby se lidem brala přímá volba prezidenta, ale aby se zpřesnily kompetence,« uvedl Kováčik.

Sociální demokraté podle Chvojky nebudou jednání o ústavní žalobě na prezidenta blokovat. »Podpoříme projednání tak, aby nespadla pod stůl a všichni poslanci si mohl k věci říci názor,« uvedl Chvojka, jak ale budou členové klubu hlasovat o samotné žalobě, odmítl říct.

Sněmovní výbory čeká rošáda

V Otázkách se diskutovalo také o současné situaci v Poslanecké sněmovně, kde jsou v současné době neobsazená místa sociálního, školského a zahraničního výboru. Chvojka připomněl, že po předpokládaném odchodu Lubomíra Zaorálka na post ministra kultury má ČSSD právo na jednoho člověka jako předsedu nebo člena zahraničního výboru. ČSSD ve výboru žádného dalšího zástupce nemá, zahraniční politice se ve Sněmovně věnuje z jejích poslanců ještě Ondřej Veselý, který je členem výboru pro evropské záležitosti. ČSSD má podle Chvojky zájem o vedení sněmovního výboru pro sociální politiku, kde je neobsazené místo poté, co se předsedkyně výboru Radka Maxová (ANO) stala novou poslankyní Evropského parlamentu. »Sociální výbor by nám slušel, preferoval bych pro ČSSD předsedu sociálního výboru před zahraničním,« řekl Chvojka. »O případné výměně mezi výbory musíme jednat s ostatními stranami,« dodal.

Kováčik souhlasí, že je třeba se sejít a záležitost vyřešit prohozením výborů. »Když chybí tři předsedové výborů, musí se udělat nějaká rošáda a poskládat je tak, aby fungovaly, ale aby byl respektován princip poměrného zastoupení,« sdělil Kováčik.

Důvod blokovat případné výměny mezi sněmovními výbory nevidí ani Bartošek. »Je třeba, aby Sněmovna měla předsedy výborů. Jsme připraveni podpořit jejich fungování, je to otázka respektu a dohody všech,« uvedl.

