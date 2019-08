FOTO - Pixabay

Protirasistická demonstrace v Drážďanech

V centru Drážďan se v sobotu brzy odpoledne k plánované protirasistické demonstraci za toleranci sešlo přes 20 000 lidí, kteří vytvořili manifestační průvod. Informovala o tom agentura DPA.

Akce, kterou organizovalo sdružení Unteilbar (Nerozdělitelně) se konala týden před regionálními volbami ve spolkových zemích Sasko a Braniborsko, kde hrozí výrazný úspěch ultrapravicové Alternativy pro Německo (AfD). Organizátoři v saské metropoli očekávali 25 000 účastníků.

Drážďanská demonstrace měla celoněmecký charakter. Dorazil na ni například německý ministr financí, sociální demokrat (SPD) Olaf Scholz nebo spolupředsedové partnerské strany KSČM, autentické levicové strany Die Linke. Bernd Riexinger a Katja Kippingová.

Žádné místo pro nácky

Řečníci z jednotlivých iniciativ, uměleckých institucí či odborových organizací na Altmarktu, jednom z hlavních drážďanských náměstí, agitovali za otevřenou, svobodnou a solidární společnost. »Konec nenávisti a poštvávání«, »Rasismus není alternativa« nebo »Není tu místo pro nácky«, stálo na transparentech.

Spolek Unteilbar dokázal už vloni v říjnu svolat více než 250 000 lidí na demonstraci do Berlína. Bylo to jen několik měsíců poté, co se v ulicích východoněmeckých měst odehrály xenofobní incidenty v reakci na ubodání Němce v Chemnitzu (Saské Kamenici). Ve čtvrtek byl za útok poslán 23letý Syřan na 9,5 roku do vězení. Hlavní podezřelý, mladý Iráčan, je však stále na útěku.

Východní Německo je podle ČTK baštou krajní pravice v čele s protiimigrační AfD, která se v roce 2017 dostala do Spolkového sněmu a je nyní nejsilnější opoziční stranou. Podle průzkumů by AfD mohla příští neděli zemské volby v Braniborsku i vyhrát.

