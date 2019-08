Vršovické derby opanovala Slavia

Pražská Slavia dál jede na vítězné vlně. V 7. kole fotbalové FORTUNA:LIGY rozstřílela souseda z Vršovic Bohemians 1905 čtyřmi brankami a vede soutěž s pětibodovým náskokem před Plzní. Tabulka se pod červenobílými vyrovnává a bodové rozdíly jsou minimální. Papírové předpoklady vzaly za své v sobotních zápasech Příbrami s Jabloncem (4:0) a Zlína s Karvinou (1:4), která se odpoutala z poslední příčky. V tomto kole se diváci dočkali brankových hodů. Padlo jich 32! V posledním utkání kola prohrála v neděli večer v Liberci Sparta 1:3 a ztrácí na vedoucí Slavii už devět. Bodů.

Z vršovického derby se nakonec stala selanka pro Slavii. Vedoucí tým tabulky nastoupil v Edenu s velmi pozměněnou sestavou oproti minulým kolům a zápasu v Kluži a přesto deklasoval Bohemians 1905 4:0. Slávistické »béčko« potěšilo vysokou návštěvu přes 16 tisíc diváků a potvrdilo, jak široký a kvalitní kádr má úřadující mistr. Červenobílí opět těžili ze standardních situací, z nichž dali tři branky. Zvláště ta první byla výstavní, když v 9. min. Hušbauer z trestného kopu »vymetl« pravou šibenici Fryštákovy branky. Gólmana Klokanů pak nechali na holičkách jeho spoluhráči několikrát ve druhém poločase. V nastavení zápasu pak předvedli slávisté dokonalé »bago«, na jehož konci prostrčil Milan Škoda míč Traorému, které pohodlně skóroval.

»Sešívaní« zvítězili v šestém z dosavadních sedmi kol. Ve středu je před nimi odveta 4. předkola Ligy mistrů a velká výzva. Bohemka se Slavií utrpěla nejtěžší porážku v historii samostatné nejvyšší soutěže. Trenér Slavie Jindřich Trpišovský hodnotil utkání střízlivě: »V některých pasážích to byl velmi dobrý výkon, když se podíváme na ty změny, které proběhly. Měli jsme dobrý vstup do zápasu, prvních 15 až 20 minut jsme byli v pohybu, dobře jsme kombinovali a dali jsme branku. Pak přišla slabší pasáž - konec prvního poločasu. V druhém poločase nás uklidnil gól na 2:0 po rohu a pak už jsme měli utkání pevně v rukách. Myslím, že Pepa Hušbauer skvěle řídil hru.«

Kouč Bohemians Martin Hašek čekal vyrovnanější zápas: »Doufali jsme, že by po změnách v sestavě soupeře tolik nemusely úplně fungovat zažité mechanismy. První poločas tomu zhruba odpovídal, nebýt toho gólu ze standardky, kdy to Pepa Hušbauer fantasticky trefil do víka, zápas byl tak nějak vyrovnaný. Naše naděje nám vzala hned asi první standardka druhého poločasu, nedorozumění našich hráčů při rohu. To byl dárek pro Slavii. Přišla další standardka, třetí gól a bylo úplně po zápase. Pak už to byla otrava dohrávat.«

Sobotní senzace

Další dva sobotní zápasy přinesly překvapení. Příbram pokořila Jablonec 4:0 a Karviná vyhrála senzačně 4:1 ve Zlíně. Přitom Středočeši v minulém ročníku doma padli s Jabloncem 0:6 a málokdo čekal, že tak skvělým způsobem zvládnou tento duel. Domácí rychle vedli, od 2. min. po gólu Soldáta, výstavním způsobem se během čtyř minut (70. a 74. min.) trefili Rezek a Michal Škoda, který tak navázal na svou branku po půlhodině hry. Posila z Brna se začíná Příbrami hodně vyplácet.

Trenér Jablonce Petr Rada byl po zápase hodně rozčilený na své svěřence: »Dneska jsme odehráli určitě nejhorší utkání, co jsem v Jablonci. Nebylo tam z naší strany vůbec nic, hlavně v prvním poločase. Ve druhé minutě se nám zhroutil celý plán, dostali jsme branku ze standardní situace, na které jsme byli připravení. Propadli jsme ve všech směrech. Budeme si to muset rozebrat, aby se to neopakovalo. Pro žádného z hráčů, kteří dnes nastoupili, to nebude jednoduché. Tímhle výkonem se Jablonec prezentovat nebude a nesmí. Takovýhle výkon je neakceptovatelný.«

Jeho protějšek Roman Nádvorník byl na tom naopak: »Věděli jsme, že máme hodně těžký týden, dneska Jablonec, ve středu pohár a pak hned máme Plzeň, takže dva pohárové mančafty, jejichž kvalita je daleko vyšší než ta naše. Musím mužstvo pochválit, protože velice dobře jsme Jablonec dostupovali, nenechali jsme je rozeběhnout a hráli jsme fotbal, který chceme hrát. Dali jsme krásné čtyři góly. Jsem nadšený, hráče jsem musel pochválit. Odehráli jsme krásný fotbal, krásné kombinace, hodně akcí ve vápně soupeře, Jablonec jsme nepustili do jediné gólové šance.«

Před utkáním poslední v tabulce Karviná šokovala Zlín. »Ševci« byli možná uspokojeni minulým vítězstvím v Opavě a doma nyní dostali tvrdou lekci. V první půli skóroval Bukata, po změně stran využili hosté přesilovku po vyloučení Azackého brankami M. Hanouska, Petráně a Puchela. Stoprocentní efektivita: hosté vystřelili za zápas čtyřikrát a všechny pokusy skončily v síti. Za Zlín v nastavení už jen korigoval Jiráček. Zlínský kouč Josef Csaplár byl velmi zklamán: »Nejvíc vadí mi způsob, jak jsme ho nezvládli. Byli jsme jasným favoritem, měli jsme být nabití a střílet smečí jako basketbalisté do koše. Byl to pro nás první pokus jak se dostat nahoru v tabulce a nezvládli jsme to… Ne, na tým v týdnu zlý nebudu, to já nedělám. Oni si dovolili chovat se jako looseři. Musíme to rozebrat.« Naopak konečně došlo na prorocká slova trenéra Karviné Františka Straky, který věřil, že styl jeho týmu se jednou musí projevit: »Dřív jsme nebyli efektivní v koncovce, dnes to ale bylo něco úplně jiného. První gól nás nastartoval a zaslouženě jsme vyhráli. Výborně zahrál Ba Loua, je to pro nás nadstandardní hráč, ale přidali se k němu další. Měli jsme hodně příležitostí a mohlo to skončit ještě úplně jinak. Každý tam nechal duši, já jsem věděl, že to jednou přijde, i když jsem samozřejmě nemohl vědět, že to bude právě dnes.«

Plzeň doma porazila Opavu 4:0, letos v lize zvítězila po třech zápasech a vrátila se na druhé místo tabulky. Svěřenci Pavla Vrby navíc čtyřikrát trefili brankovou konstrukci. »Bylo to z naší strany povedené utkání, dali jsme čtyři góly, měli jsme spoustu dalších brankových příležitostí. Zápas byl z naší strany takový, jak by měl vypadat,« řekl Vrba. Mladá Boleslav otočila díky čtyřem brankám ruského kanonýra Nikolaje Komličenka domácí souboj s nováčkem z Českých Budějovic a zvítězili 4:2. Jihočeši vedli o dva góly zásluhou Lukáše Provoda a Patrika Brandnera, jenže Komličenko v závěru prvního poločasu dvěma trefami náskok smazal a ve druhé půli přidal další dva zásahy.

(vs, zr)