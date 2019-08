Grónsko není na prodej!

»Chci koupit Grónsko,« nechal se slyšet Trump. Ještě mohl přidat: Chci a chci a dupnout si k tomu. Ale rozhodně nešlo o aprílový žert, jak Trumpův absurdní plán označili dánští politici. Americký prezident se opět projevil jako »rozený diplomat«, a to jsem raději použil tak trochu ironický tón, abych nemusel použít jiné pojmenování. Svým prohlášením pobouřil dánské politiky i představitele grónské samosprávy. A nikdo se jim nediví. Takhle se totiž chovají a jednají spíše jen skuteční sebestřední burani než světoví státníci. Ale co vedlo Donalda Trumpa k plánu koupit největší ostrov světa? Velmi jednoduchá otázka a jednoduchá odpověď: ropa, plyn i drahé kovy! Komu by se to nelíbilo?

Trump na jedné straně označuje Ameriku za spojence Dánska, kterého USA chrání a pomáhají mu. Ono přátelství Spojených států s Dánskem je však prchavé jako mračna na obloze. Dánsko nevyšlo Trumpovi vstříc a stalo se tak nepřítelem USA. Musím dodat, že není v poslední době jedinou zemí na černé listině USA. Americký prezident Donald Trump okamžitě zrušil již naplánovanou cestu do Dánska a na Twitteru se opřel do severské země kvůli tomu, že málo přispívá do rozpočtu NATO, přitom je dle jeho slov Dánsko »bohaté«.

Zkrátka taková je současná zahraniční politika USA: neposloucháš, končíme s tebou! Žel, není to ani první, ale ani poslední případ. Ale tohle není přátelství, to je vydírání.

Vojtěch FILIP, 1. místopředseda Poslanecké sněmovny a předseda ÚV KSČM