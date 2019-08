Redakční sloupek

Četník zase vyhrožuje

Spojené státy varovaly Řecko, aby neposkytovalo jakoukoli pomoc íránskému tankeru, který zkraje minulého týdne odplul od Gibraltaru, kde byl šest týdnů zadržován. Šéf americké diplomacie Mike Pompeo pak řekl, že rozhodnutí gibraltarských úřadů propustit plavidlo navzdory soudnímu příkazu z USA považuje za politováníhodné…

A je to zase tady. Světový četník z Washingtonu zase hodlá řídit chod věcí na celé planetě, aniž by k tomu měl jakékoli oprávnění. Jaký soudní příkaz z USA? Copak Gibraltar, Řecko nebo samotný Írán musí poslouchat nějaké soudní příkazy z USA, kterých se kauza tankeru absolutně nijak netýká? No tak si Bílý dům nepřeje, aby íránskou ropu dostala Sýrie, no a co jako? Kdo se kvůli tomu má stavět na hlavu? Já si taky nepřeju, aby psycho jako Trump, který hodlá poroučet větru a dešti atomovými bombami nad oceánem, nebo psycho jako Bolsonaro (»brazilský Trump«), který ničí plíce planety, a ještě z toho viní nevinné ekology, aby zůstávali ve svých úřadech byť jen další den, natožpak týden, měsíc či rok, a nikdo mě nebude poslouchat! Tak proč by Řecko, Gibraltar nebo Írán (či kdokoli jiný) měl poslouchat Trumpa a jeho administrativu?! Ať si »opět skvělou Ameriku« dělá, jak chce, ale bez diktátu ostatním.

Íránský tanker podle amerických představitelů veze ropu za 130 milionů dolarů (tři miliardy Kč) - podle posledních zpráv směřoval k Turecku, ale ropa v něm už byla prodána neznámému soukromníkovi - a jeho skutečným vlastníkem jsou prý íránské revoluční gardy, jež Spojené státy považují za teroristickou organizaci. Fajn. Já (a nejen já) zas považuji za teroristickou organizaci pakt NATO (a nejen kvůli 20 let starým jatkám v Jugoslávii, která tam tento relikt studené války páchal svévolně, bez souhlasu OSN)…

Agentura Reuters před týdnem citovala představitele amerického ministerstva zahraničí, podle nějž Washington Řecku a dalším přístavům ve Středomoří dal »jasně najevo«, jak by si zakotvení tankeru vykládal. Podle Washingtonu by jakákoli asistence tankeru znamenala »napomáhání teroristické organizaci«, což by s sebou neslo trestněprávní důsledky. Ale copak americké soudy mohou rozhodovat o krocích jiných, jistě svéprávných, nezávislých států? Na základě čeho? Jen kvůli výhrůžkám sankcemi, kvůli byznysu, nebo kvůli tomu, že se někteří ohební politici bojí, aby si to s jednou z největších světových velmocí nerozházeli? A co nějaká hrdost na vlastní svébytnost? DOST!

Roman JANOUCH