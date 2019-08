Tyátr s Ústavou

Divadelní představení s roztrháním textu Ústavy guru Milion chvilek panem Mikulášem Minářem, pečlivě připravené dopředu, zrežírované profesionálně, se nesetkalo, kromě pana Schwarzenberga, ani u odpůrců prezidenta Zemana s pochopením. Přesto přiznávám, že vedlejší produkt jeho činu, se kterým Minář nepočítal, dokázal, že u nás demokracie existuje. Kdyby ne, musel by okamžitě policií být zatčen a odseděl by si nějakou tu chvilku za katrem. Možná, že by pak dokonce se mohl rozloučit se svými ambicemi dostat se na výsluní.

Nemyslím, že Minář celé to absurdní divadlo vymyslel sám. Nese to prvek režijní profesionality. Chybělo jen poté, co zničil text Ústavy, volání: A teď hurá na Hrad!« Nikdo z těch, co došli až na Hradčanské náměstí a shromáždili se před předem připraveným praktikáblem s mikrofonem a reproduktory, se naštěstí však na uskutečnění další defenestrace nemínil podílet. Spolek křiklounů podporovaný dávnou hlasatelkou, ukřivděnou Kamilou Moučkovou, si tak mohl jen zakřičet a volat po demokracii, jako by se jí něco stalo. Chápu ovšem, že nejmenování pana Šmardy ministrem kultury mnohé muselo rozčílit, a proto také okamžitě podali supliku, aby všechno to, co udělal ministr Staněk, bylo zrušeno, tedy i odvolání milionového ředitele Národní galerie Fajta.

Roztrhat na veřejnosti Ústavu je nový prvek politického boje. Dokonce se ji v Německu v třicátých letech nepokusil roztrhat při své cestě k moci ani muž s fouskem pod nosem. Jen ji po svém nástupu zrušil jako takovou. Nešla mu pod nos. Tam byl zmíněný knírek. Ve Spojených státech, pro Minářovce vzoru demokracie, by za roztrhání Ústavy na veřejnosti následoval soud. To Mináře u nás nečeká. Ví to. Proto si dovoluje taková gesta. Vědí to i jeho režiséři, proto show u Hradu tak narežírovali. Ale ani oni si zřejmě neuvědomili, že překročili Rubikon.

Tvrzení, že prezident porušuje Ústavu a že šlo jen o »varující gesto«, neobstojí. Co ústavní právník, to jiný výklad odvolávání nepohodlných ministrů. Lze jistě polemizovat s tím, že Zeman dlouho váhal přijmout demisi Staňka a jmenovat Šmardu ministrem kultury, ale přečteme-li si příslušný článek Ústavy, není tam termín, kdy to musí udělat. Musí jen jednat. A Zeman po celou dobu jednal. Jinak ovšem, než si přál i guru Minář. Má na to ovšem právo, na rozdíl od Mikuláše Mináře, občana, jenž roztrhal na veřejnosti Ústavu. Fašizující hnutí tak ukázalo své drápky, i to, jak si představuje demokracii. Ústava totiž je podle nich, jak vidno, cár papíru, který lze, byť z jakkoli »demokratických« důvodů, kdykoli roztrhat. Zatím jde o prezidenta Zemana, koho či co budou ničit příště?

Otakar ZMÍTKO