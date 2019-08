Železniční doprava je základem

Středočeský kraj zapojí do letošního rozpočtu 400 milionů korun získaných díky příznivému vývoji daňových příjmů. Rozdělení prostředků včera schválili krajští zastupitelé. Peníze navíc jsou určeny hlavně na opravy silnic. Postupně se tak plní programové priority KSČM.

»V souladu s našimi prioritami půjdou tyto prostředky zejména do dopravy, kde by ale nemělo jít jen o silnice, ale i o řešení nebezpečných úseků a třeba i o vybavenost v rámci integrované dopravy. Další prostředky jdou také do životního prostředí – zejména na vodohospodářskou infrastrukturu a lesy. Stranou nezůstávají ani investice ve školství a v kultuře, my usilujeme ještě o další prostředky na navýšení kapacity sociálních služeb,« poznamenal předseda klubu zastupitelů KSČM Zdeněk Štefek.

Na investiční akce v dopravě bude z peněz získaných díky příznivému vývoji daňových příjmů využito přes 300 milionů korun. Fond životního prostředí získal 20 milionů a stejná částka míří do školství. Tři miliony získalo Sládečkovo vlastivědné muzeum na vybudování hornicko-hutnické expozice a pět milionů míří na hospodaření v lesích. Podle kraje se má tentokrát dostat více na vlastníky lesů, kteří vysazují nové stromky. Hejtmanství také investuje milion korun do řešení takzvané uhlíkové stopy.

»Novinkou je projekt participativního rozpočtu, který máme jako prvek přímé demokracie v řadě programových dokumentů,« dodal Štefek. O 50 milionech korun z krajského rozpočtu tak budou moci rozhodnout přímo občané Středočeského kraje. Jejich hlasování rozhodne o tom, které projekty budou realizovány a které ne.

Klub zastupitelů KSČM také pravidelně hodnotí plnění programových priorit. Sedm základních požadavků tvoří totiž základ pro podporu krajské koalice. »Jeden školní rok již funguje Středočeské jízdné, kdy proplácíme studentům a seniorům od 65 let zbylých 25 procent jízdného. Za první rok 2019 kraj vyřídil okolo 600 žádostí seniorů a na 7500 žádostí žáků a studentů a proplaceno bylo skoro pět milionů korun,« připomněl jeden z nich, předseda výboru pro dopravu Ivan Cinka.

Zdeněk Štefek a Ivan Cinka na tiskové konferenci před jednáním zastupitelů FOTO – Haló noviny/Roman BLAŠKO

Rozšiřuje se také rozsah dopravní obslužnosti, probíhá integrace dopravy. Zabránilo se nekoncepčnímu rušení dvou škol, pracuje se na optimalizační koncepci školství. Nenechala se padnout kutnohorská nemocnice, ve zdravotnictví se již realizují přes šestou akciovou společnost společnými nákupy první provozní úspory. Do finále jde i projekt nového domova seniorů v Žižicích.

Již se prakticky plní také koncepce podpory významných akcí v kraji a ovoce začíná přinášet i program energetických úspor. V souladu s další prioritou se masivně podporuje občanská vybavenost malých obcí, zejména vodohospodářská infrastruktura. V dalším období by komunisté chtěli malé obce podpořit ještě více, i cílenými programy na zachování základních služeb.

Regionální dopravu pokrýt komplexně

Zastupitelstvo schválilo několik zásadních bodů v oblasti železniční dopravy. »Již mnohokrát jsme řekli, že řešení naprosté většiny dopravních problémů spatřujeme především v rozvoji veřejné hromadné dopravy a v jejím rámci té železniční. Proto nás těší, že se podařilo dojednat smlouvu kraje s Českými drahami, která nejenže dává národnímu dopravci jistotu garantovaného objemu dopravních výkonů na deset let, ale současně zajišťuje kraji trvalý rozvoj regionální železniční dopravy,« uvedl Cinka s tím, že dohodnutý finanční model obsahuje modernizaci stávajícího vozového parku ČD, včetně například dosazování wi-fi, zásuvek na 230 V, WC s uzavřeným systémem, GPS pro sledování polohy vozidel nebo přečalounění sedaček.

»Dovedli bychom si představit větší obnovu vozového parku. Smlouva totiž obsahuje pouze nasazení deseti nových vlaků na trať Praha – Kladno v roce 2022. Počítá se ovšem s tím, že další nákup vlaků bude později řešen spolu s Prahou formou dodatků ke smlouvě. Jinými slovy, až se najdou peníze. Škoda, že do kraje nedostaneme prostředky z OPD2. Spolu s ČD jsme žádali o zhruba 3,5 mld. Kč. Ministerstvo dopravy však částku z tohoto operačního programu určenou na obnovu vozového parku zredukovalo na méně než polovinu. ČD budou podle smlouvy až na zlomek výkonů zajišťovat svými vlaky provoz po celém kraji. Konkrétně 15,9 mil. vlakokilometrů. Pouze asi 300 tis. vlakem bude zajišťováno jinými dopravci. Přes kraj bude jezdit Arriva, kterou objednává ministerstvo dopravy a Liberecký kraj, Die Länderbahn v objednávce Ústeckého kraje, LEO Express v objednávce Pardubického kraje a KŽC Doprava, která se zaměřuje zejména na nostalgické vlaky,« shrnul výsledky Cinka.

Za poměrně vysokou pak považuje možnost vypovězení smlouvy až u 20 procent výkonů a umožnit tak v budoucnu vstup soukromým dopravcům. »Je to hodně. V té souvislosti připomínám, že jedině ČD jsou schopny regionální dopravu pokrýt komplexně. Proto bych byl v budoucnu vždy opatrný a nenechával bych nikoho vyzobávat rozinky, tedy nenabízel bych jednotlivé zejména lukrativnější spoje soukromým dopravcům. Jakkoliv se nám může zdát, že tím něco ušetříme, měli bychom si uvědomit, že se nám to vrátí zvýšením ztráty národního dopravce, kterou stejně budeme muset v budoucnu řešit,« upozornil Cinka

(zku)