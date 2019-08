Bouzková prohrála jasně vyhraný zápas

V druhé vlně prošla jen Kristýna Plíšková

Tenistka Kristýna Plíšková prošla na grandslamovém US Open do druhého kola po výhře nad Francouzkou Diane Parryovou 6:4 a 6:3. Se soutěží se naopak v New Yorku hned v 1. kole rozloučily letošní semifinalistka Wimbledonu Barbora Strýcová, Marie Bouzková a Kateřina Siniaková.

Turnajová jednatřicítka Strýcová prohrála s Alionou Bolsovovou ze Španělska 3:6, 6:0 a 1:6. Vítězka juniorky ve Flushing Meadows z roku 2014 Bouzková podávala ve druhé sadě s Australankou Aljou Tomljanovicovou na postup, ale prohrála 6:1, 5:7 a 1:6. Siniaková nestačila na Rumunku Soranu Cirsteaovou 5:7 a 2:6.

Kristýna Plíšková, dvojče třetí nasazené a jedné z favoritek turnaje Karolíny, vyhrála na US Open zápas po roční pauze. Nad 16letou Parryovou, hrající na divokou kartu, měla v utkání převahu. Dala 12 es a ani jednou nepřišla o servis.

»Konečně se mi podařilo využít dobrý los. Ona je ještě nevyhraná. Dělala lehké chyby, jeden dva gamy v setu mi úplně darovala, což dost pomohlo,« řekla Plíšková. Pod umělým osvětlením využila i rychlejšího kurtu. »Povrch mi přišel extrémně rychlý. Kdo dal první ránu nebo trefil servis, tak byl konec výměny,« řekla. V dalším kole se střetne s pětadvacátou nasazenou Elise Mertensovou z Belgie.

Strýcové se proti rodačce z Moldávie, která reprezentuje Španělsko od roku 2013, v úvodu nedařilo. »Byl to hrozně zvláštní zápas. Ze začátku jsem hrála hrozně a ona diktovala hru," řekla Strýcová. Ve druhé sadě ale nadělila soupeřce 'kanára'. "Postoupila jsem si víc do kurtu a hrála jsem míče dříve po odskoku.«

V půlce druhého setu si soupeřka nechala zatejpovat kotník. Od třetího setu ale hrála bez omezení a Strýcová v rozhodující sadě rychle prohrávala 0:3. »Ve třetím setu pracují nervy a nechala jsem si to utéct. Ona do toho chodila a všechno jí tam padalo. Bylo to blbý zápas,« řekla 33letá plzeňská rodačka.

Jednadvacetiletá Bouzková, nedávná semifinalistka turnaje v Torontu, kde prohrála až se Serenou Williamsovou z USA, začala proti Tomljanovicové výtečně. Získala prvních pět her, výborně se pohybovala a prakticky nekazila. Po jasné úvodní sadě pokračovala i ve druhé v precizním výkonu a vedla už 5:2.

Od té doby ale nastal obrat. Za stavu 5:3 nedokázala zápas dopodávat, soupeřka vycítila šanci a získávala jeden game za druhým. Bouzková prohrála 11 z 12 závěrečných her a v prvním kole se v New Yorku loučila jako loni. »Ona se na to mohla vyprdnout, když už to bylo 6:1 a 5:2, ale spíš se víc nakopla a asi si to zasloužila. Já se na kurtu cítila hodně dobře, měly jsme dobré výměny a moc jsem nekazila, ale ona pak začala hrát víc aktivněji, trefovala lajny,« komentoval obrat Bouzková.

Z jedenácti českých zástupců ve dvouhře na letošním US Open prošly do druhého kola čtyři ženy. S Kristýnou Plíškovou i její sestra Karolína, dvojnásobná wimbledonská vítězka Petra Kvitová a čtvrtfinalistka z Londýna Karolína Muchová.

Muži:

Dvouhra - 1. kolo:

Nadal (2-Šp.) - Millman (Austr.) 6:3, 6:2, 6:2, Fabbiano (It.) - Thiem (4-Rak.) 6:4, 3:6, 6:3, 6:2, A. Zverev (6-Něm.) - Albot (Mold.) 6:1, 6:3, 3:6, 4:6, 6:2, Pospisil (Kan.) - Chačanov (9-Rus.) 4:6, 7:5, 7:5, 4:6, 6:3, Monfils (13-Fr.) - Ramos-Viňolas (Šp.) 7:6 (7:2), 6:4, 6:3, Shapovalov (Kan.) - Auger-Aliassime (18-Kan.) 6:1, 6:1, 6:4, Schwartzman (20-Arg.) - Haase (Niz.) 6:3, 7:6 (8:6), 6:0, Paire (29-Fr.) - Schnur (Kan.) 6:2, 6:4, 6:4, Andújar (Šp.) - Edmund (30-Brit.) 3:6, 7:6 (7:1), 7:5, 5:7, 6:2, Stebe (Něm.) - Krajinovič (Srb.) 6:3, 4:6, 6:4, 7:6 (7:6), Čong Hjon (Korea) - Escobedo (USA) 3:6, 6:4, 6:7 (5:7), 6:4, 6:2, Sandgren (USA) - Tsonga (Fr.) 1:6, 6:7 (2:7), 6:4, 7:6 (7:5), 7:5, Tiafoe (USA) - Karlovič (Chorv.) 6:2, 6:3, 1:2 skreč, Bedene (Slovin.) - Kovalík (SR) 6:3, 6:4, 7:5, Copil (Rum.) - Humbert (Fr.) 6:3, 5:7, 7:6 (13:11), 4:6, 6:1, Kokkinakis (Austr.) - Ivaška (Běl.) 6:3, 7:6 (10:8), 6:7 (4:7), 6:2, Gerasimov (Běl.) - Harris (JAR) 7:5, 7:6 (7:5), 7:6 (7:3), Hoang (Fr.) - Mayer (Arg.) 3:6, 6:2, 6:7 (6:8), 6:1, 6:3, Laaksonen (Švýc.) - Cecchinato (It.) 7:6 (7:3), 7:6 (8:6), 2:6, 3:6, 7:6 (7:2).

Ženy:

Dvouhra - 1, kolo:

Kristýna Plíšková - Parryová (Fr.) 6:4, 6:3, Bolsovová (Šp.) - Strýcová (31) 6:3, 0:6, 6:1, Tomljanovicová (Austr.) - Bouzková 1:6, 7:5, 6:1, Cirsteaová (Rum.) - Siniaková 7:5, 6:2, Sabalenková (9-Běl.) - Azarenková (Běl.) 3:6, 6:3, 6:4, Kalinská (Rus.) - Stephensová (11-USA) 6:3, 6:4, Wozniacká (19-Dán.) - Wang Ja-fan (Čína) 1:6, 7:5, 6:3, Vekičová (23-Chorv.) - Hogenkampová (Niz.) 7:6 (7:4), 6:3, Mertensová (25-Belg.) - Teichmannová (Švýc.) 6:2, 6:2, Babosová (Maď.) - Suárezová (28-Šp.) 6:2 skreč, Gauffová (USA) - Potapovová (Rus.) 3:6, 6:2, 6:4, Ahnová (USA) - Kuzněcovová (Rus.) 7:5, 6:2, Putincevová (Kaz.) - Brengleová (USA) 6:3, 6:3.

(red)