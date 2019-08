Změny jsou realitou

Je jistě pozitivní zvyšování důchodů i mezd. V poslední době je minimální nezaměstnanost a lidé mají placenou nemocenskou od prvního dne. To vše je i díky programu KSČM a cílům, které soustavně a dlouhodobě prosazujeme. Není však vše jen růžové, sucho zdecimovalo přírodu natolik, že louky seschly. Cena balíků sena raketově stoupá, jak to bude s krmením, nikdo neví, notabene seno v příhraničí skupují němečtí farmáři. Domácnosti si za nákup zeleniny pořádně připlatí. Nejmarkantnější je to u cibule, květáku, brambor a zelí. Částečně jsou ceny nahoře vinou počasí, ale i zdražením energií a zvýšením ceny práce. Stejně tak rostou ceny masa a masných výrobků. V poslední době si s námi počasí zahrává. Co se týče cen potravin, je těžké nějak výrazně ušetřit. Jíst se prostě musí. Každá hospodyňka hledá úsporu, již málokde se potravinami plýtvá. Vlastní pěstování zeleniny se rozšířilo i mezi mladé lidi do měst. Vracíme se postupně ke zkušenostem starších generací, ať už se jedná o hospodaření s vodou nebo půdou. I tuto oblast je nutné vyřešit co nejdříve. KSČM problematiku vnímá jako jednu z priorit dlouhodobě.

Miloslava VOSTRÁ, poslankyně a předsedkyně rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny