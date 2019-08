VZP dál přispívá ženám po chemoterapii na paruky

Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP) se rozhodla nahradit nemocným po chemoterapii příspěvek na paruky vlastním. Do srpna dostávali 1000 korun klienti a klientky všech pojišťoven. VZP bude nyní poskytovat 2000 Kč.

Ztráta vlasů po chemoterapii je podle odborníků zejména pro ženy jedna z psychicky nejnáročnějších součástí léčby rakoviny.

Podle nového zákona o zdravotnických prostředcích, který platí od 1. ledna, se od srpna ruší příspěvek na paruky pacientek, které prodělají chemoterapii. »Na základě požadavků z terénu se rozšiřuje příspěvek na paruky. Příspěvek bude 2000 korun, protože se ukázalo, že náklady na pořízení paruky po chemoterapii jsou vysoké. Příspěvek byl jednoznačně schválen,« řekla novinářům po jednání správní rady VZP její předsedkyně Věra Adámková (za ANO). Paruky jsou poměrně nákladné. Cena se liší podle materiálu, ale běžná je kolem 3000 korun.

Podle stínové ministryně zdravotnictví KSČM, členky správní rady VZP Soni Markové naše největší zdravotní pojišťovna učinila krok správným směrem. »V podstatě by to takovýmto způsobem mělo fungovat, to znamená, že zdravotní pojišťovny tu skutečně jsou od toho, aby sloužily svým pojištěncům, a je samozřejmě dobře, že jim budou přispívat na různé doplňky i poté, co jim to už nenařizuje zákon,« řekla našemu listu.

Novinky čekají také na pacienty s cukrovkou. VZP plánuje poskytnout lidem s cukrovkou druhého typu více peněz na pohybové aktivity. Počet diabetiků v populaci překročil milion. Zatímco první typ nemoci nemá vyjasněný původ, druhý souvisí zejména s nezdravým životním stylem a nadváhou. »Mohou čerpat i 1000 korun navíc k 500 korunám pro ostatní pojištěnce,« řekla Adámková. Musí se ale léčit u některého ze smluvních praktických lékařů nebo diabetologů VZP.

V ČR je sedm zdravotních pojišťoven. Největší VZP má 5,9 milionu klientů. Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR a Česká průmyslová zdravotní pojišťovna mají kolem 1,2 milionu klientů. OZP je čtvrtá největší, následuje Vojenská zdravotní pojišťovna a RBP (dříve Revírná bratrská pokladna). Nejmenší Zdravotní pojišťovna Škoda se zaměřuje zejména na zaměstnance této automobilky. Klientů má kolem 70 000.

(jad)