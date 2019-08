REPROFOTO - ČT

Vostrá: Doporučím rozpočet podpořit

Předsedkyně rozpočtového výboru sněmovny Miloslava Vostrá (KSČM), která za komunisty vedla jednání s ministryní financí Alenou Schillerovou (za ANO) o státním rozpočtu na příští rok, doporučí VV ÚV KSČM i klubu KSČM ve sněmovně vládní návrh rozpočtu v prvním čtení podpořit.

KSČM, která kabinet ANO a ČSSD v dolní komoře toleruje, dosud trvala na schodku o deset miliard nižším, než Schillerová navrhla. Z tohoto požadavku nakonec ustoupila. »Dali jsme vládě dvě možnosti. Buď schodek o deset miliard snížit, anebo těchto deset miliard dát do námi doporučených oblastí. Vláda si vybrala druhou variantu. A těch deset miliard skutečně nejde do mandatorních výdajů, ale do investic a do sociální oblasti. Což jsou priority KSČM,« vysvětlila výsledek vyjednávání Vostrá po závěrečné schůzce s ministryní.

Podle Vostré je po dohodnutém přesměrování výdajů čtyřicetimiliardový schodek k jednání. »Takto budu informovat členy výkonného výboru. Bude samozřejmě na nich, jaké dají doporučení poslaneckému klubu. Nicméně, za moji osobu, ty argumenty, které jsem z ministerstva financí slyšela, jsou akceptovatelné,« řekla Vostrá. Schillerová vzápětí potvrdila, že vládě dá návrh rozpočtu se 40miliardovým deficitem.

Vostrá také podotkla, že finální rozhodování by mohlo být mezi schodkem 40 miliard a rozpočtovým provizoriem. »A rozpočtové provizorium by bylo to nejhorší řešení, které by mohlo naši republiku a naše občany potkat,« dodala.

Vostrá přišla na jednání i s některými konkrétními požadavky, například nalezení zdrojů na opravy silnic 2. a 3. třídy po roce 2020. »Budeme hledat zdroje. Půjde zhruba o čtyři miliardy. Ministerstvo financí je jednání otevřené,« uvedla Vostrá.

Debata na úrovni

Ministryně Schillerová ocenila nejen dosažený kompromis, ale i způsob, jakým ho bylo dosaženo. »Velice oceňuji, že jednání s paní předsedkyní rozpočtového výboru je věcné a fundované. Ona se v těch věcech orientuje, takže můžeme vést debatu, která je na odborné úrovni. Díky tomu jsme si věci vyjasnily,« řekla po jednání s Vostrou Schillerová.

Rozpočet podle ní obsahuje nejen priority této vládní koalice, ale z velké části i priority KSČM. »Opětovné navýšení důchodů v průměru o 900 korun, podpora rodin navýšením rodičovského příspěvku na 300 000 korun, podpora učitelů tím, že zvýšíme jejich platy příští rok o 10 procent a další rok o 9 procent,« vypočítala hlavní body Schillerová a doplnila, že investice dosáhnou z národních zdrojů 88 miliard. »To je historické číslo,« řekla Schillerová s tím, že s evropskými zdroji dosáhnou investice až 147 miliard.

S atmosférou celých jednání byla spokojena i Vostrá. »Jednání bylo delší, ale konstruktivní,« shrnula vyjednavačka KSČM o státním rozpočtu.

Na platech zatím není shoda

Jednání se týkalo rovněž růstu platů ve veřejné sféře (kromě učitelů). Zde shody zatím dosaženo nebylo. Schillerová zopakovala, že nyní navrhuje vzhledem k novému odhadu inflace tříprocentní růst platů místo původního dvouprocentního. KSČM však nadále žádá další dvě procenta navíc. Podobné stanovisko zastávají sociální demokraté, mluví o šestiprocentním celkovém navýšení. »Jsme si ovšem vědomi, že rozhodující bude jednání tripartity,« podotkla Vostrá. O platech bude tripartita jednat v září.

Vostrá na jednání též informovala Schillerovou o tom, že KSČM požádá ministerstvo průmyslu a obchodu o to, aby provedlo revizi smluv na podporu solární energetiky. Podle Vostré je třeba zjistit, zda se nejedná o nedovolenou státní podporu. »Už v minulosti se jednou tyto smlouvy přepočítávaly a byly bychom rádi, aby tato kontrola proběhla znovu. Netvrdím, že smlouvy jsou špatně uzavřené, nicméně kontrola je namístě,« uvedla Vostrá.

(ste)