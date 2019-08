Ve finále »diamantu« tři oštěpaři a Hejnová

Čtveřice českých atletů se ve čtvrtek utká o trofeje ve finále Diamantové ligy v Curychu. Do prvního ze dvou finálových mítinků se kvalifikovali oštěpaři Jakub Vadlejch, Barbora Špotáková a Nikola Ogrodníková a překážkářka Zuzana Hejnová. V průběhu sezony se nejvíce dařilo Hejnové, která při všech čtyřech startech v Diamantové lize skončila na stupních vítězů.

Ve finále to ale bude mít těžší, protože na startu budou všechny čtyři rychlé Američanky v čele se světovou rekordmankou Dalilah Muhammadovou. »Bude to obrovsky nabitý, a pokud se mi povede bedna jako doposud v každém závodě, tak by to byl obrovský úspěch,« řekla Hejnová v nahrávce pro média.

Zažehnala teploty, které ji trápily začátkem srpna na ME atletických družstev. »Ty potom trvaly ještě dva tři dny, kdy jsem nemohla trénovat, jenom jsem ležela. Teď už trénuju bez omezení, byly jsme i na soustředění v Nymburce, kde jsem trénovala poměrně dost,« uvedla Hejnová.

Po náročném soustředění odpočívá, protože finále Diamantové ligy je pro ni vedle mistrovství světa dalším vrcholem sezony. »Je to úplně jiný závod než na mistrovství světa. Na mistrovství světa se to může promíchat, protože je to tříkolový závod. Tady je to jedna rána, dá se čekat rychlý čas,« poznamenala česká rekordmanka, která Diamantovou ligu vyhrála ve svých nejlepších sezonách 2013 a 2015. Závod na 400 metrů překážek žen se poběží ve 21.02.

Už od 19.05 se utkají o diamantovou trofej oštěpařky včetně českého dua. Světová rekordmanka Špotáková je pětinásobnou vítězkou Diamantové ligy, naposledy zvítězila při premiéře současného formátu v roce 2017. O víkendu v extralize vyhrála z plného tréninku výkonem 62,05 metru a pochvalovala si, že příprava na Curych probíhá dobře. Letos v Diamantové lize skončila třetí v Lausanne, i když kvůli problémům s achilovkou hodila jen jednou.

Na rozdíl od loňska se umístění v nejlepší trojici zatím vyhýbají vicemistryni Evropy Ogrodníkové. Ta si sice letos vylepšila osobní rekord na 67,40, ale i vinou problémů se zády má velmi nevyrovnanou výkonnost. Ve finále Diamantové ligy bude podruhé, loni skončila pátá.

Dvojnásobný vítěz Diamantové ligy Vadlejch se pokusí navázat na vydařené představení z Birminghamu, kde před necelými dvěma týdny skončil druhý. Bylo to jeho první umístění na stupních vítězů v této sezoně Diamantové ligy. Mužská oštěpařská soutěž začne ve 20.55.

V Curychu ještě poběží 19letá Lada Vondrová, která se pokusí ve vloženém závodě pro mladé závodnice splnit limit pro mistrovství světa i na 400 metrů překážek. K jistotě startu v Dauhá potřebuje zaběhnout čas 56,00. Zatím si letos vylepšila osobní rekord na 56,78.

Ve startovní listině stovky chybí nejrychlejší muž této sezony Christian Coleman. Vicemistr světa má podle deníku Daily Mail problémy kvůli třem zmeškaným dopingovým kontrolám za posledních 12 měsíců. Američan to ale popřel.

Finále v Curychu začne v 18.15. Druhý finálový mítink bude 6. září hostit Brusel. Z Čechů se na něj kvalifikoval jen koulař Tomáš Staněk.

(čtk)