Naši basketbalisté jsou již v dějišti šampionátu

Čeští basketbalisté se ve středu přesunuli ze Soulu do dějiště mistrovství světa Číny. V Šanghaji se ubytovali v hotelu Ritz-Carlton a vydali se na společnou večeři do Bohemia Original Beer Restaurantu, který bude během vrcholného turnaje sloužit jako Český dům. »Je to fajn mít kousek domova tady na cestách. Nemyslím, že bychom během turnaje měli čas sem moc zajít. Zítra ráno ještě nemáme trénink, tak si můžeme vychutnat plzeňské pivo,« řekl křídelník Vojtěch Hruban.

Naš tým odcestoval do Asie už před týdnem a v Soulu absolvoval turnajovou generálku, na které porazil v sobotu Angolu a v neděli Koreu, v úterý pak podlehl na závěr těsně Litvě. Dnes ho čekal přesun o jedno časové pásmo do Šanghaje, kde hráče přivítalo třicetistupňové vedro s osmdesátiprocentní vlhkostí vzduchu.

Na střídání teplot mezi venkovním pobytem a hotelem i halou se Češi chystali už v Soulu. »Aklimatizace probíhá fajn i tady. Když jsme odjížděli z Čech, tak se to tam blížilo už lehce k podzimnímu počasí. Teď jsme znovu do toho spadli. Myslím, že venkovní teplo nám nevadí. Po venku se přeci jen tolik nepohybujeme. V hale to znát nebylo,« řekl kapitán Pavel Pumprla.

Loga mistrovství světa na východním pobřeží v nejlidnatějším městě Číny přivítala hráče už na letišti. »Jsou tu plakáty na každých pěti metrech a lidi si nás fotí. Je to úplně jiný svět. Ta realita dolehla docela rychle a tvrdě, že jsme dorazili na tak velkou akci,« dodal Hruban.

Ve čtvrtek od 18.00 (10.00 SELČ) si basketbalisté premiérově otestují halu Oriental Sports Center. Po prvním tréninku v Šanghaji trenér Ronen Ginzburg oznámí konečnou dvanáctičlennou nominaci, do které se nevejdou dva hráči. Ti budou mít možnost na turnaji s týmem zůstat až do konce i přesto, že už nebudou mít šanci zasáhnout do hry.

Do šampionátu vstoupí Češi v neděli zápasem proti Spojeným státům americkým. »Tenhle zápas bude podle mě hodně náročný po mentální stránce - jak se vám podaří v něm udržet a jak na tom budete po něm, v dalším průběhu turnaje. Bude to úplně jiný zápas a je dobře, že je budeme mít za sebou už na začátku šampionátu a ne, až budou v nejlepším herním rytmu,« řekl lídr českého týmu Tomáš Satoranský. Následně nastoupí reprezentace v úterý proti Japonsku a ve čtvrtek proti Turecku.

