Slavia vydřela základní skupinu Ligy mistrů

Fotbalisté pražské Slavie podruhé v historii a poprvé po 12 letech prošli do základní skupiny Ligy mistrů. Český šampion v domácí odvetě závěrečného 4. předkola porazil Kluž stejně jako před týdnem v úvodním duelu v Rumunsku 1:0 a stvrdil postup do hlavní fáze nejprestižnější klubové soutěže. Jediný gól středečního zápasu ve vyprodaném Edenu vstřelil v 66. minutě obránce Jan Bořil.

Slavia navázala na památné vyřazení Ajaxu Amsterodam v závěrečném předkole z roku 2007. Za postup do hlavní fáze Ligy mistrů dostane prémii v přepočtu 393 milionů korun a navíc připsala bonusové čtyři body do národního koeficientu. Tři soupeře v základní sestavě určí Pražanům čtvrteční los v Monaku.

Český fotbal bude mít zastoupení ve skupině Ligy mistrů podruhé za sebou, vloni si hlavní fázi zahrála Plzeň. Slavia po příchodu čínských majitelů prošla do skupiny prestižní soutěže na třetí pokus, vloni a předloni pod movitými vlastníky v kvalifikaci vypadla.

Trenér Slavie Trpišovský udělal oproti prvnímu zápasu v Kluži dvě změny v základní sestavě. Poprvé v sezoně hrál od začátku Škoda, který v útoku nahradil Van Burena, v záloze pak místo Traorého nastoupil Král.

V Edenu se hrál v první půli vyrovnaný zápas a úvodu více hrozila Kluž. Ve 12. minutě brankář Kolář vyrazil Bordeianův přímý kop a o pět minut později Rondón na malém vápně těsně nedosáhl na Omraniho přízemní centr.

Po necelé půlhodině měla první velkou šanci Slavia. Stanciu, který se narodil nedaleko Kluže, vysunul kolmicí Masopusta, ale tomu se pokus o lob přes gólmana hostů nepovedl a branku hodně minul.

Hned po změně stran brankář Kluže vyrazil Škodovu přízemní ránu. Červenobílí v druhé půli kontrovali postup a působili nebezpečnějším dojmem. V 62. minutě napřáhl Stanciu a gólman Arlauskis jeho ránu s námahou vytáhl na roh.

V 66. minutě už domácí slavili. Před Bořilem se na levé straně objevil volný prostor, slávistický bek se protáhl až před branku a přízemní střelou na zadní tyč, kterou už nedokázal odvrátit ani dobíhající Muresan, otevřel skóre. Reprezentační obránce si připsal první gól v evropských pohárech a v soutěžním zápase skóroval poprvé od března.

Odpovědět mohl Paun-Alexandru, ale Kolář jeho střelu vyrazil. V 86. minutě po rohu na druhé straně hlavičkoval střídající Hilál, jehož pokus odvrátili hosté z brankové čáry. Domácí hráče to už ale nemuselo mrzet a po závěrečném hvizdu mohli začít s oslavami.

Jindřich Trpišovský (trenér Slavie): »Po tom, co kluci dokázali v minulé sezoně, k tomu tenhle kádr dokázal přiřadit tuhle věc, která je neskutečná. Jako my všichni obdivujeme Standu Vlčka, co dokázal, jak vystřelil první účast v Lize mistrů, tak teď si troufnu říct, že lidi budou vzpomínat na tyhle hráče. Vyhráli jsme double, postoupili do čtvrtfinále Evropské ligy a teď to završili tímhle. Troufám si říct, že se kluci přiřadili do slávistické historie. Kdyby mi někdo před zápasem řekl, že Bóřa nám vystřelí Ligu mistrů, nevěřil bych mu. Vyřešil to skvěle. Kdybych měl říct, kdo dá gól, byl by desátý v pořadí. Jedenáctý by byl Ondra Kolář. Myslím, že kdyby se sečetl ten dvojzápas, byl tentokrát klíčovým faktorem Ondra Kolář. V Kluži chytil penaltu, dnes skvěle vytáhl standardku. Už jsem si myslel, že to bude gól. To jsou ty klíčové momenty, kdy potřebujete gólmanovy zákroky. Slavia měla Martina Vaniaka a Ondra Kolář na něj teď navázal.«

Dan Petrescu (trenér Kluže): »Začali jsme dobře, měli jsme dvě tři dobré šance v první půli, které jsme bohužel neproměnili. V druhé půli už se nám tolik nedařilo, nevím proč. Slavia měla výhodu, že hrála kompletní, zatímco nám chyběli tři zranění hráči v obraně. Zázraky jako na Celtiku se nedějí každých 14 dnů, pouze jednou za rok. Slavia byla lepší. Jejich brankář byl fantastický v obou zápasech, rozhodující muž tohoto dvojutkání. Ale jsem šťastný, čeho jsme dosáhli. Měli jsme oproti soupeřům jasně nejnižší rozpočet a sehráli jsme vyrovnané bitvy.«

Tomáš Souček (záložník Slavie): »Je to pro mě něco neuvěřitelného. Můj sen byl vždy dostat se do Ligy mistrů a jako odchovanec Slavie se tam dostat s ní, to je to nejvíc, co jsem si mohl v kariéře přát. Byly to jiné zápasy než v lize, nebylo to od nás tak herně dominantní. Bylo to hodně vydřené, dali jsme do toho srdce a to nám pomohlo se tam dostat.«

Jan Bořil (obránce Slavie): »Je to krásný sen, jsem hrozně šťastný. Všichni jsme pro to, abychom se dostali do Ligy mistrů, hrozně moc obětovali a teď se to splnilo. Jsem hrozně šťastný, že jsem mohl dát gól. Kluci se mi smějí, že moc gólů nedávám, říkali mi, že si to schovávám na takovýhle velký zápas. Jsem hrozně rád, že se to splnilo. Už v poločase říkali kluci, ať střílím, trenér říkal, ať to cpu na zadní tyč. Už v první půli jsem mohl střílet a nesmyslně jsem centroval. Všichni mi to vyčítali. Tak jsem si pak řekl, že tam půjdu jako tank a vystřelím za každou cenu. Do skupiny bych chtěl někoho z anglické a španělské ligy.«

Ondřej Kúdela (obránce Slavie): »Stálo nás to hodně sil, ale když chcete mezi nejlepší, tak to není zadarmo. Bylo to vydřené. Kluž nám nic zadarmo nedarovala, ne nadarmo došli až sem. Ale je to zasloužené vítězství. Postup do Ligy mistrů byl sen, pokaždé jsem na to koukal jen v televizi. Teď to máme konečně všichni možnost ochutnat. Je to něco neskutečného, navíc po 12 letech, kdy se tam Slavia dostala. Pro některé z nás už to nemuselo přijít.«

Slavia Praha - CFR Kluž 1:0 (0:0)

Branka: 66. Bořil. Rozhodčí: Rocchi - Meli, Peretti - Valeri (video, všichni It.). ŽK: Masopust, Kúdela - Muresan, Deac, Tucudean, Djokovič. Diváci: 18 562. První zápas: 1:0, postoupila Slavia.

Slavia: Kolář - Coufal, Kúdela, Hovorka, Bořil - Souček, Král - Masopust (84. Traoré), Stanciu (90. Frydrych), Olayinka - Škoda (79. Hilál). Trenér: Trpišovský.

Kluž: Arlauskis - Sušič, Burca, Muresan, Camora - Aurélio (64. Paun-Alexandru), Bordeianu, Djokovič - Deac (70. Hoban), Rondón (69. Tucudean), Omrani. Trenér: Petrescu.

Další odvetné zápasy 4. předkola Ligy mistrů:

Mistrovská část:

Ajax Amsterodam - APOEL Nikósie 2:0 (1:0)

Branky: 43. Álvarez, 80. Tadič. První zápas 0:0, postoupil Ajax.

Nemistrovská část:

Club Bruggy - LASK Linec 2:1 (0:0)

Branky: 70. Vanaken, 90. Dennis - 74. Klauss z pen. ČK: 82. Trauner (Linec). První zápas 1:0, postoupily Bruggy.

Nasazení do losovacích košů pro čtvrteční losování skupin Ligy mistrů:

1. Liverpool, Chelsea, Barcelona, Manchester City, Juventus Turín, Bayern Mnichov, Paris St. Germain, Zenit Petrohrad.

2. Real Madrid, Atlético Madrid, Borussia Dortmund, Neapol, Šachtar Doněck, Tottenham, Ajax Amsterodam, Benfica Lisabon.

3. Olympique Lyon, Bayer Leverkusen, FC Salcburk, Olympiakos Pireus, FC Bruggy, Valencie, Inter Milán, Dinamo Záhřeb.

4. Lokomotiv Moskva, Racing Genk, Galatasaray, RB Lipsko, Slavia Praha, CZ Bělehrad, Atalanta Bergamo, OSC Lille.

(čtk)