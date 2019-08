Jindřich Trpišovský dovedl Slavii do Ligy mistrů. FOTO - slavia.cz

Trpišovský si přeje do skupiny Liverpool

Před šesti lety vedl kouč Jindřich Trpišovský třetiligové Měcholupy, proto neví, zda se mu postup s fotbalisty Slavie do základní skupiny Ligy mistrů přes Kluž ve 4. předkole jen nezdá. Jeho svěřenci podle něj po květnovém zisku double završili práci, kterou společně po jeho příchodu započali před rokem a půl, a zapsali se do historie klubu. V hlavní fázi soutěže by si přál dostat anglický Liverpool se svým trenérským vzorem Jürgenem Kloppem.

»Před šesti lety jsem byl ve třetí lize s Měcholupy a teď jsme postoupili do Ligy mistrů. Ani nevím, jestli tohle vše je pravda, jestli to i zítra, až se probudím, bude vypadat tak, jak to vypadá teď. Za mě obrovská úleva, všichni jsme strašně šťastní a hrdí,« řekl Trpišovský na tiskové konferenci po výhře 1:0. Stejným poměrem Slavia zvítězila i minulý týden v úvodním utkání v Kluži.

»Možná poprvé v kariéře se přiznám, že jsem rád, že je to za mnou. Ta šance byla obrovská a když jsem to viděl lidem okolo na očích, tak si ani nechci představit ten pocit, kdyby to nedopadlo,« dodal Trpišovský, který převzal Slavii v polovině předminulé sezony.

Červenobílí postoupili do skupiny Ligy mistrů podruhé v historii a poprvé od roku 2007, kdy vyřadili Ajax Amsterdam po památné domácí výhře 2:1 v odvetě a dvou gólech Stanislava Vlčka.

»Je to završení určité práce, něčeho, s čím jsme před rokem a půl začínali v zimě. Vyhráli jsme double, postoupili do čtvrtfinále Evropské ligy a teď to završili tímhle. Troufám si říct, že se kluci přiřadili do slávistické historie. Jsme šťastní, že je Liga mistrů zase v Česku, že se budeme moci zase porovnávat s těmi nejlepšími týmy,« dodal Trpišovský.

Ve skupině Ligy mistrů by rád narazil na Liverpool, který vede jeho trenérský vzor Klopp. »Radek Černý (trenér brankářů) se mě ptal hned na hřišti: tak co? Kdo? Já říkám, že u mě je to jasné - Liverpool. Samozřejmě kvůli Kloppovi, kvůli všemu. Anfield Road, vítěz Ligy mistrů. A kdybych měl říct ještě jiný tým, tak Juventus Turín. Kdyby sem do Edenu přijel Ronaldo, byl by to zážitek. Samozřejmě bych chtěl jet do Anglie, na Chelsea to bylo na jaře úžasné. Je to něco noblesního, něco víc než fotbal,« prohlásil Trpišovský.

»Bude strašně záležet na losu a rozpoložení. Když už ve skupině jsme, budeme se snažit prezentovat co nejlíp. Je to nejvyšší level, vysoká třída fotbalu. Pevně věřím, že dokážeme zahrát o trochu líp než dnes. S týmy, které jsou nyní také v Lize mistrů, jsme v minulé sezoně hráli zápasy, ve kterých jsme si dokázali sáhnout na body," připomněl Trpišovský jarní tažení Evropskou ligou.

(zr)