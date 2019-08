REDAKČNÍ SLOUPEK

Společenská ne/odpovědnost mediálních vůdců

Je strašně snadné kohokoli poplivat. Když už máte konečně možnost to udělat veřejně, asi je to úleva a nehledíte vpravo či vlevo. Jednadvacátého srpna 2019 okolo 17. hodiny před budovou ÚV KSČM jsem si toho užil docela dost. Musel jsem mnohokráte poslouchat, že jsem já, ale i ostatní komunisté »rudá svině«! Stál jsem tam a říkal si, co ty lidi k takové nenávisti žene? Jedno jsem už zmínil, frustrace se nejlépe zbavíte v davu. Cítíte vzrušení a také souznění s ostatními. Ve hře je i faktor, kterému se říká msta. Všechna tato negativa se vyplavují ven. Sice ne všichni, ale řada lidí by nejraději vzala spravedlnost do svých rukou a komunisty ve jménu oné demokracie by nejraději věšela. Zapomněli na to, že demokracii, stejně jako pravdu, si přivlastnit nemohou.

Ale zpět k té demonstraci, řvounům a tomu divadlu, co se odehrávalo. Stál jsem před zavřeným hlavním vchodem do budovy, napjatě poslouchal a také fotil. Koho u vstupních vrat nevidím? Kolegu fotografa Jana Šibíka, který jezdí po světě a fotografuje výborné výtvarné fotografie z válkou postižených oblastí. Pamatuji si, jak jednou uspořádal charitativní akci na podporu dětí v Sierra Leone, kde v důsledku neodstraněných minových s nášlapných min právě ony přicházejí o končetiny. V duchu jsem si řekl, že Jan Šibík jde udělat dobrý záběr, asi stejně jako já. A najednou ho slyším, jak provolává k davu »Komouši jsou doma, vidíte ho, toho mladýho komunistu? Že se nestyděj«, a ukazuje na mládence, jenž se snažil dostat do restaurace nacházející se v přízemí budovy – s komunisty pochopitelně neměl nic společného. Dokonce začal ještě přidávat další komentáře.

Byl jsem v šoku, tak tenhle člověk, který poznal ve světě tolik zvěrstva a nenávisti co jiný ne, teď tady sám nezodpovědně eskaluje nenávist vůči druhým? Nevím, jestli je tak zaslepený, nebo totálně blbej (promiňte mi ten výraz). Jedno ale vím určitě, že osobnost takto veřejně známá, která vyvolává nenávist vůči jiné skupině ve společnosti, je nejen neodpovědná, ale hlavně je u ní vysoká společenská nebezpečnost. A to jste měli vidět, jak reagoval, když mu došlo, že fotografuji pro Haló noviny. To jsem si vyslechl, jak můžu »pro komouše« fotit. Kdyby, nedej bože, strhnul dav k házení nějakých lahví či něčeho jiného, myslím, že by se sám divil. Nést odpovědnost za tyto případné důsledky by ale podle toho, jak se choval, asi nechtěl.

Roman BLAŠKO