Gretardace

Naše redakční a i samozřejmě ty neredakční sloupky lze na webu iHalo.cz bodově hodnotit, no a někdy to bývá zajímavé. Rozhodl jsem se proto něco vyzkoušet, přesněji, účel tohoto sloupku je velmi jednoduchý, prostě si potřebuji něco ověřit.

Nemžto již dvakrát můj kamarád a kolega napsal sloupek, který se dotýkal oné přemiloučké ekoaktivistky/záškolačky Grétky. První se setkal s pro nás dlouho neviděným ohlasem, co se čtenosti týče, byť hodnocení nebylo příliš pozitivní, nedivím se, měl totiž pravdu a onen sloupek byl skvělý. Sám jsem se s tím už také setkal, když jsem napsal před volbami párkrát něco o jistém oligarchovi, najednou hlasování vystoupalo do nevídaných výšin a bylo extrémně negativní. A ano, opravdu nevěřím, že za necelé dvě minuty ho najednou přečetlo 200 lidí a všichni dali »to se mi nelíbí«.

Ale nyní i toto bylo překonáno. U druhého sloupku o Grétce totiž Pavel najednou dostal hodnocení minus 65 tisíc… Ano, správně, tato škála skutečně není v možnostech našeho webu implementována. Takže dokonce už hacking. Kam se hrabou naše volby, to je nicotnost, oproti tomu, jak někomu záleží na Grétičce. Jistě, někdo by mohl říct na ekologii, ale s tím to opravdu nemá nic společného…

Jo, ale k tomu mému experimentu, co bych tak napsal? Když uvedu, že jádro je prostě a jednoduše nejčistší zdroj energie, tak to asi nezabere, to se nedá vymluvit, ale když napíšu, že Grétiny copánky nejsou bezemisní, to už by mohlo zabrat. Pardon, té holky je mi líto, i když má do konce života vystaráno. Měl bych se spíš rovnou pustit do Sorose, tam je totiž zakopanej solární panel a jeho akcie v elektromobilitě. Ale stejně jsem nedávno na Facebooku zaznamenal krásné vyjádření: »Všichni gretardovaní, vyjměte si mě prosím z přátel!«… Zůstal jsem jeho přítelem.

Tož, tak teď su na hodnocení zvědav, pokud to tedy naše webové oddělení nezapomene na onen web nasadit…

Tomáš CINKA