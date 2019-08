Blbec

Český fotbal má další problém. Nejúspěšnější klub historie zpochybnil regulérnost ligy. Sparta Praha se opakovaně cítila poškozena výroky rozhodčích i videorozhodčích, a lze jí dát za pravdu.

Jde mi ale o něco jiného. Nikoli o Spartu, která kdyby bývala hrála tak jako konkurenční Slavia, nemusela by si stěžovat na nic. Prostě by zvítězila rozhodčí nerozhodčí, křivda nekřivda. Spíše mě zaráží, že video mělo sudím pomáhat, a oni ho naopak opakovaně diskreditují. A k tomu jim pomáhají pomazaní lidé nasazující rozhodčí do zápasů. Jak je možné, že dvojice, která poškodí klub v jednom kole, rozhoduje znovu (bez trestu) – a považte, zase zápas téhož klubu. A jak to dopadlo? Opět ho poškodila.

Není to na palici? Ano, je. A do toho přijde vyjádření předsedy svazu Malíka (a nejen jej), podle kterého je vlastně vše v pořádku.

Fotbal si hledá cestu k důvěryhodnosti mezi veřejností. Zatím velmi složitě. A pokud k tomu jeho vedení bude přistupovat s neustálou laxností a snahou obhájit neobhajitelné, neposune se nikam. Naopak, poslední špetku důvěry ztratí. Video mělo pomoci, ale evidentně i jemu navzdory umíme v českých luzích a hájích chybovat, a to dokonce opakovaně. Co si pak lze o českém prostředí myslet, se bojím dodávat…

Jen blbec se z chyb nepoučí – říkával klasik. Koho za toho blbce, v případě aktuální kauzy dosadit, to nechám na laskavém uvážení ctěného čtenáře…

Petr KOJZAR