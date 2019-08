O nelogické víře v Anežku Českou

Výročí kapitalistického převratu je za dveřmi, a tak není dne, kdy by česká média nezveřejňovala články dehonestující cokoliv socialistického. Nedávno autoři jednoho nekonečného seriálu v jednom nejmenovaném deníku záměrně špinícího i KSČM, zveřejnili rozhovor s jeptiškou, která je přesvědčena o tom, že v listopadu roku 1989 nešlo o převrat, ale práci Anežky Přemyslovny, která byla 12. listopadu 1989 svatořečena Janem Pavlem II.

Já nehodlám kritizovat názor oné jeptišky, protože víra je právem každého člověka. Pokud by ovšem skutečně šlo o zásah shůry, proč by Anežka Česká, známá svojí charitativní činností a altruismem, dopomohla něčemu tak nespravedlivému, jako je třídní společnost? Proč by uvrhla tolik lidí do chudoby a ponížení? Proč by pomáhala zlodějům a podvodníkům? Proč by připustila dělení kvality lékařské péče dle finančních možností pacienta?

Víra je ve své podstatě osvobozující. A vůbec není podstatné, v co či v koho člověk věří. Jmenovaná jeptiška je nadšená a šťastná. Možná i proto, že římskokatolická církev získala od státu obrovský majetek. Jsem rád, když je někdo šťastný. Nemohu ale přehlédnout dvacet procent dětí žijících na hranici příjmové chudoby, desítky tisíc bezdomovců, či fakt, že je sice nízká nezaměstnanost, ale lidé mnohdy pracují za podmínek, které nelze nazvat jinak než vykořisťováním.

A tito mi dají za pravdu, že ona »sametová revoluce« nebyla ničím jiným než kolosálním divadlem. Divadlem režírovaným západními mocnostmi a financovaným mamutími korporacemi, pro které bylo obrovské území socialistických států střední a východní Evropy ideálním odbytištěm. Divadlem, jehož cílem bylo rozkradení naší republiky a získání levné pracovní síly.

Roman ROUN