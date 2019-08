FOTO - pixabay

Dluhy obyvatel České republiky v číslech

Celkový dluh obyvatel České republiky činil ke konci prvního pololetí 2,38 bilionu korun, meziročně tak vzrostl o 148,7 miliardy Kč. Nesplácený dluh naopak klesl o 5,5 miliardy na 31,4 mld. Kč. Vyplývá to z údajů Bankovního a Nebankovního registru klientských informací.

Počet lidí, kteří měli problém se splácením svých půjček na spotřebu, se meziročně snížil o 61 000 na 215 000. Tento počest se ve větší míře snižuje v posledních třech čtvrtletích. Na konci 2. čtvrtletí letošního roku bylo těchto lidí o pětinu méně než o rok dříve a téměř o třetinu méně než před třemi lety, kdy jich bylo nejvíce (312 000). Na konci června také dále klesl počet lidí, kteří nespláceli své dluhy z hypoték a stavebního spoření. Jejich počet se meziročně snížil o 18 % a druhé čtvrtletí v řadě se držel pod 20 000.

Počet lidí, kteří nesplácejí své dluhy z hypoték a stavebního spoření, klesá na rozdíl od dluhů určených na spotřebu v posledních letech pravidelně, a to tempem 14 až 18 % ročně. Během posledních tří let se snížil o 42 %. Své dluhy na bydlení nyní není schopno splácet asi 1,7 % klientů, uvedla výkonná ředitelka Bankovního registru Lenka Novotná. Nejrizikovějšími klienty z pohledu nesplácení úvěrů na bydlení jsou podle ní zejména lidé do 24 let a starší 55 let.

V případě úvěrů určených na spotřebu není řádně spláceno 4,6 % dlužné částky, u hypoték a úvěrů ze stavebního spoření jde o 0,5 % půjčené částky.

Spolu s klesajícím počtem lidí, kteří nejsou schopni splácet své dluhy, se snižuje takzvaný ohrožený dluh, tedy dluh, u kterého nebyly zaplaceny tři po sobě jdoucí řádné splátky úvěru nebo u kterého věřitel požaduje jeho okamžité splacení. Jeho objem se na konci června snížil o 15 % na 31,4 mld. Kč. Současně stouplo celkové zadlužení obyvatel, a to o 6,7 % na 2,38 bil. Kč.

Dluh určený na bydlení se meziročně zvýšil o 122,7 mld. na 1,9 bil. Kč. A to i přesto, že počet lidí, kteří měli sjednanou hypotéku nebo úvěr ze stavebního spoření, se na konci pololetí meziročně snížil o 5000 na 1,11 milionu klientů. Počet smluv k těmto úvěrům se však naopak zvýšil o 2000 a dosahoval 1,38 mil. otevřených smluv. Na jedné straně tedy mírně klesá počet lidí s úvěrem na bydlení, na druhé straně roste průměrný počet smluv na klienta. Zároveň se zvýšila průměrná částka na jednu otevřenou smlouvu, konkrétně o 87 000 na 1,37 mil. Kč.

Opačný trend zaznamenávají krátkodobé úvěry, které jsou primárně určeny na spotřebu. Počet klientů s tímto typem úvěru meziročně vzrostl o 28 000 na 2,43 mil. Celkový počet smluv se však snížil o 4000, tedy o 0,1 %. Podobně jako před rokem tak měli lidé celkem 4,37 mil. krátkodobých úvěrových smluv. Celková částka krátkodobého dluhu se zvýšila o 26,1 miliardy na 482,8 mld. Kč. Průměrná částka na jednu smlouvu vzrostla o 6000 na téměř 111 000 Kč.

