Zdanění oligarchů dělí německou koalici

Němečtí sociální demokraté chtějí zavést daň pro multimilionáře a miliardáře. Dodatečné příjmy rozpočtu hodlají využít na investice. S odvoláním na prohlášení úřadujícího předsedy strany o tom informovala agentura Reuters. Podle konzervativního bloku CDU/CSU by šlo o porušení koaliční smlouvy.

Prozatímní šéf strany Thorsten Schäfer-Gümbel na tiskové konferenci řekl, že výkonný výbor Sociálnědemokratické strany Německa (SPD) podpořil návrh pracovní skupiny, který předpokládá zavedení dodatečné jednoprocentní daně z majetku, nemovitosti, akcií firem a hotovosti. Na miliardáře by se pak měla vztahovat daň až 1,5 procenta.

O přesné výši majetku, od níž daň měla být uplatňována, budou sociální demokraté ještě debatovat. Podle agentury DPA se nicméně hovoří o částce dva miliony eur (52 mil. Kč).

Podle Schäfera-Gümbela by se daň měla dotknout dvou procent nejmovitějších Němců. »Nejbohatších 45 rodin v Německu vlastní tolik majetku jako polovina občanů,« uvedl s tím, že strana se bude více profilovat na tématech sociální spravedlnosti a přerozdělování bohatství.

Přední členové bloku křesťanskodemokratických stran (CDU/CSU), s nimiž SPD na spolkové úrovni tvoří vládní koalici, milionářskou daň odmítají. Odkazují se přitom na koaliční smlouvu, která zapovídá zvyšování daní až do konce legislativního období v roce 2021.

SPD předpokládá, že nová milionářská daň by přinesla do státní pokladny ročně až 10 miliard eur (258 mld. Kč). Spolkové země, které by těmito prostředky disponovaly, by je mohly nasměrovat do investic, například do vzdělávání.

Průzkum veřejného mínění podle agentury Reuters ukázal, že 58 % Němců souhlasí se zavedením daně z bohatství, zatímco 33 % tuto myšlenku odmítá.

Preference SPD za koaličního spojenectví s CDU/CSU kancléřky Angely Merkelové klesly až na 12 %, tedy polovinu původní úrovně. Podporovatelé si stěžují, že strana ztratila renomé ochránkyně pracujících a v mnoha politických tématech se stala nerozeznatelnou od konzervativního bloku CDU/CSU.

Návrh milionářské daně má podle Schäfera-Gümbela podporu sociálnědemokratického ministra financí Olafa Scholze, jenž je kandidátem na předsedu nejstarší německé strany, který se bude volit na sjezdu 6.-8. prosince v Berlíně.

(ici)