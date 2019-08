FOTO - internet

ČR přišla o status země bez spalniček

Světová zdravotnická organizace (WHO) zrušila České republice, Británii, Řecku a Albánii status zemí, v nichž byly vymýceny spalničky. Organizace to včera uvedla ve své zprávě o spalničkách a zarděnkách v Evropě.

Ve 48 z 53 evropských zemí bylo během prvního pololetí tohoto roku zaznamenáno 89 994 případů spalniček, což je více než dvojnásobek ve srovnání se stejným obdobím loni, kdy bylo potvrzeno 44 175 případů. Status zemí bez spalniček má tak podle WHO nově v evropském regionu 35 z 53 zemí. WHO v této souvislosti vyzvala k posílení očkování.

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) vidí příčinu nárůstu počtu případů spalniček v klesající proočkovanosti populace, byť je v ČR očkování povinné. Podle něj je třeba apelovat na lidi, aby nechali očkovat zejména malé děti.

»Je škoda, že jsme ztratili status země, která se v minulosti již vypořádala s tímto závažným onemocněním zavedením plošného očkování v 50. až 60. letech 20. století. Díky preventivnímu očkování se spalničky vyskytly v ČR mezi roky 2005 až 2007 pouze u 0–7 pacientů ročně. Od této doby ale klesá proočkovanost a spalničky se tak snadněji šíří,« reagovala pro náš list stínová ministryně zdravotnictví KSČM Soňa Marková. Výskytu onemocnění účinně brání kombinovaná vakcína, problém ale je, že rodiče odmítají dát své děti očkovat. Jedním z důvodů jsou podle Markové neopodstatněné obavy z možných nežádoucích účinků. »Přetrvává mýtus o možné souvislosti tohoto očkování s rozvojem autismu, přičemž tato informace je založena na mylné studii, která byla publikovaná před 20 lety! Neočkování je skutečným hazardem se zdravím. Proočkovanost v našich podmínkách klesá také proto, že ani nynější dospělí ve věku 40–50 let už neviděli následky tzv. dětských přenosných chorob. Domnívají se tedy, že očkování nepotřebují. Přitom 95 procent proočkovanosti chrání i těch 5 procent dětí, které nemohou být ze zdravotních důvodů očkovány a jsou tedy chráněny tzv. kolektivní imunitou,« dodala Marková.

Marková: Povinnost očkování musí být zachována

Svoji roli podle ní hraje i neschopnost státu, a někdy i lékařů, vysvětlit význam očkování. Veřejnoprávní televize by podle ní měla vysílat »videošoty«, které budou nenásilnou vysvětlující formou informovat o běžných infekčních nemocech a možnostech, jak jim předcházet. Zvážit by se měla i možnost úpravy učebních osnov v posledních ročnících základních a středních škol, či zvýšená a pravidelná informovanost veřejnosti o aktuální epidemiologické situaci v jednotlivých krajích. »Povinnost očkování tedy musí zůstat zachována a zároveň je potřebné přijmout dlouho slibovanou odškodňovací legislativu a významně zvýšit osvětu. Nikdo z nás přece nechce zažít dítě umírající na infekční chorobu, proti které je možné chránit očkováním. Své role by se tedy mělo konečně chopit ministerstvo zdravotnictví a urychleně připravit soubor opatření k nápravě,« dodala Marková.

Pokuta za odmítání očkování je až 10 000 korun, krajské hygienické stanice podle Vojtěcha už některé sankce rodičům udělily. Zároveň zopakoval nutnost apelovat na lidi, aby očkování zejména pro malé děti neodmítali. Očkování je podle něj účinné a neškodné. Lidé jsou ale ovlivněni dezinformacemi o škodlivosti očkování, které se objevují na internetu, míní Vojtěch. Ministerstvo proto spustilo informační vzdělávací web. »Jsou tam videa, která vyvracejí různé mýty o očkování, jsou tam statistiky, informace,« řekl. Upozornil, že v současné době se růst počtu případů spalniček zastavil. V poslední době se neobjevuje žádný nebo jeden či dva nové případy týdně. Pokud by se tento klesající trend podařilo udržet, mohla by se podle něj ČR na seznam zemí bez spalniček opět vrátit.

(jad)