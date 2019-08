FOTO - pixabay

Britská opozice se nevzdává

Britská opozice se hodlá pokusit zabránit brexitu bez dohody navzdory omezenému času, který na to bude kvůli uměle vynucené zářijovo-říjnové přestávce parlamentu mít.

Proti kroku pravicového kontroverzního premiéra Borise Johnsona, který prosadil ukončení současného zasedání sboru a zahájení nového až 14. října, se postavilo mj. už na 1,5 milionu Britů, kteří podepsali do naší včerejší uzáěrky on-line petici.

Na funkci v důsledku aktuálního dění včera rezignovala šéfka skotských konzervativců Ruth Davidsonová, která v referendu v roce 2016 podporovala setrvání Británie v EU.

Další, kdo včera složil funkci, je konzervativec George Young, který ve Sněmovně lordů dohlížel na stranickou disciplínu při hlasování. Uvedl, že Johnsonův krok »podkopává zásadní roli parlamentu v kritickém okamžiku« britské historie.

Evropský tisk pak označil za hlavního poraženého ve vývoji kolem brexitu britskou demokracii, britský tisk na titulních stránkách psal o rozhořčení, rozruchu i šoku, který premiérův středeční krok vyvolal. Tím spíš, když ho odkývala královna Alžběta II. Například list Financial Times uvedl, že Johnson parlamentu odepřel možnost vyjádřit se k nejzávažnějšímu rozhodnutí za posledních 40 let. Řada evropských listů vyjádřila přesvědčení, že Johnson nyní usiluje především o to, aby si udržel moc, a nehledí na zájmy své země.

Zástupce opozičních labouristů Barry Gardiner včera řekl, že se jeho strana pokusí navzdory časovému tlaku přijmout legislativu, která by zabránila brexitu bez dohody. Už v pondělí chtějí labouristé požádat o mimořádnou debatu v parlamentu. V úterý skončí letní parlamentní přestávka. Mezi 9. a 12. zářím chce Johnson aktuální zasedání sboru ukončit. Všechny zákony, které se nestihnou do té doby projednat, tak spadnou pod stůl.

Pokud by se poslancům nepodařilo přijmout zákon, který by brexit bez dohody vyloučil, zbývá možnost vyjádřit Johnsonově vládě nedůvěru. List The Sun ale upozornil, že by v případě chystaného hlasování o nedůvěře Johnson zřejmě vyvolal předčasné volby, jejichž termín by ovšem stanovil na listopad. Brexitu na konci října by to tak podle ČTK nezabránilo…

(rj)