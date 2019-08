FOTO - pixabay

Odbory chtějí více peněz pro nemocnice

Odbory a další organizace požadují, aby příští rok šlo do nemocnic 45 miliard korun místo dohodnutých 19 miliard. Chybí podle nich finance na platy i rozvoj nemocnic. Podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) požadavky odborů poškozují české zdravotnictví.

Veřejné zdravotní pojištění, z nějž je hrazena péče, bude mít příští rok podle odhadů k dispozici 346 miliard korun. Podle organizací sdružených v tzv. krizový štáb proti kolapsu zdravotnictví však peníze nejsou rozděleny správně. Chtějí více na platy zdravotníků, fungování menších nemocnic nebo dlouhodobou a domácí péči, která je podle nich tak podfinancovaná, že nepokrývá ani personální náklady. Peníze navíc se podle nich dají najít na rezervních účtech zdravotních pojišťoven. Změny v úhradové vyhlášce může ministerstvo udělat do dneška.

»Nemocnice nedostaly peníze na navýšení platů, chybí peníze na další rozvoj a ministerstvo zdravotnictví zatížilo nemocnice dalšími rozhodnutími,« uvedla předsedkyně Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR Dagmar Žitníková. Nemocnice podle ní dluží dodavatelům přes miliardu korun, zdražily také energie. »Péče v nemocnicích není bezpečná pro pacienty a práce není bezpečná pro zaměstnance,« dodala.

Organizace se podle Žitníkové snaží marně dohodnout schůzku s premiérem. »Další kroky budou následovat podle toho, jak se zachová politická reprezentace. Nemůžeme vyloučit téměř nic,« dodala. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) označil protest za nátlak nerespektující uzavřené dohody a přidání peněz odmítl.

Nejsme pány ve své zemi

»Podfinancování českého zdravotnictví je známý fakt a zpochybňování tohoto stavu je častý nešvar. Důvod je nasnadě a veřejnost není objektivně informovaná. Financování zdravotnictví je totiž závislé na odvodech těch, kteří přiznávají příjmy a na platbách za státní pojištěnce. České zdravotnictví by si s ohledem na hospodářský rozvoj naší země zasloužilo rozhodně vyšší financování a ekonomická data jednoznačně ukazují, že by tomu tak opravdu mohlo a mělo být,« řekl našemu listu člen sněmovního výboru pro zdravotnictví Daniel Pawlas (KSČM). Podotkl, že příjmy ze zákona musí přiznávat zaměstnanci, kteří taky poctivě platí odvody na zdravotní pojištění. U OSVČ a podnikatelů je však situace poněkud »svízelná«, vzhledem k tomu, že mnoho z nich vykazuje minimální příjmy a tím platí i minimální odvody, dodal Pawlas. »Tedy pokud se zamyslíme nad výše uvedeným faktem podhodnocených mezd, tak nám musí být jasno, že v systému zdravotního pojištění chybí miliardy na vrub tohoto 20% podhodnocení. Tedy ty miliardy, které ve formě dividend ‚odplouvají‘ mimo ČR, a tedy i mimo systém zdravotního pojištění,« uvedl poslanec. Zároveň si posteskl, že změna tohoto trendu je skoro nemožná. »Ukazuje v celé své nahotě na fakt, že nejsme tak úplně svými pány ve vlastní zemi. Nezbývá než doufat, že voliči jednou pochopí, kdo mluví pravdu a kdo tady lže,« dodal Pawlas.

Požadavky poškozují zdravotnictví

Požadavky odborů podle ministra Vojtěcha poškozují české zdravotnictví. Navíc nectí uzavřenou dohodu se zdravotními pojišťovnami. Dohodnutá úhradová vyhláška podle něj pro příští rok zajišťuje růst pro všechny segmenty. »Pro nás v tuto chvíli je úhradová vyhláška velmi dobrá, zajišťuje péči o pacienty. Naopak to, co říkají odbory, by vedlo ke kolapsu českého zdravotnictví, protože ony chtějí meziročně v zásadě rozpustit polovinu rezerv zdravotních pojišťoven,« řekl. To by ale podle něj znamenalo, že v dalším roce by peníze chyběly a muselo by se buď propouštět, nebo snižovat platy.

Tlak odborů odmítá i Koalice soukromých lékařů a Sdružení soukromých gynekologů.

