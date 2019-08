FOTO – Josef GOTTWALD

Osvoboditel Koněv je pod plachtou

Radnice Prahy 6 se rozhodla zakrýt sochu sovětského maršála Ivana Stěpanoviče Koněva. Na místě vybudovala lešení a sochu nechala zakrýt plachtou. Zdůvodnila to snahou ochránit pomník před vandaly. Stanovisko Výkonného výboru ÚV KSČM k této věci uvádíme níže v plném znění.

»Stavíme lešení, abychom sochu ochránili před dalšími vandalskými útoky. Je to v tuto chvíli nejúčinnější řešení. Nejsme apriorně proti tomu tady sochu mít, ale nejsme schopni ji efektivně ochránit,« řekl mluvčí Prahy 6 Ondřej Šrámek.

FOTO – Haló noviny/Roman BLAŠKO

Socha byla v minulosti několikrát poškozena, naposledy byla polita minulý týden červenou barvou. Ruské velvyslanectví ostře odsoudilo pomalování pomníku a označilo to za barbarský čin a urážku památky vojáků Rudé armády. Ruské ministerstvo zahraničí pak kvůli kauze povolalo chargé d'affaires českého velvyslanectví v Moskvě a vyjádřilo důrazný protest proti zhanobení pomníku. Česká diplomacie sdělila, že nemůže do věci samosprávy zasahovat.

Socha bude podle mluvčího Prahy 6 zakryta do doby, než se rozhodne, co s ní dál. Starosta Ondřej Kolář (TOP 09) sochu v uplynulých dnech nabídl ruskému velvyslanectví, aby ji umístilo do své zahrady. O jejím osudu budou jednat 12. září zastupitelé Prahy 6. »Ozvali se nám již dva zájemci, kteří by ji chtěli do svých muzeí. Uvidíme, jak se diskuse vyvine,« řekl včera Šrámek.

»Je s podivem, že ‚moudří radní Prahy 6‘ nezajistili očištění sochy. To učili dobrovolníci minulou sobotu a zaslouží si za tuto rychlou a účinnou akci naše poděkování. Přesto, že dnes socha nese jen nepatrné známky útoků z 21. srpna, byla zakryta. Souhra vandalů a radních Prahy 6 respektive starosty, který odmítl nechat sochu očistit, nemusí být čistě náhodná,« uvedl předseda OV KSČM Praha 6 Josef Gottwald.

Podobných incidentů v poslední době v Praze přibývá. Praha 6 loni odhalila u Koněvovy sochy tabulku s doprovodným textem, který popisuje jeho roli v potlačení maďarského povstání roku 1956 či při řešení berlínské krize výstavbou berlínské zdi v roce 1961. Ruská ambasáda v ČR v uplynulých dnech uvedla, že vandalský čin zavinila i radnice Prahy 6 tím, že na sochu tabulku umístila.

Vedení magistrátu se letos rozhodlo, že nevrátí na Staroměstskou radnici pamětní desku k osvobození Prahy maršálem Koněvem. Také to vyvolalo kritiku ruské strany.

Koněvova socha v nadživotní velikosti stojí v Bubenči. Odhalena byla 9. května 1980 a je dílem sochaře Zdeňka Krybuse a architekta Vratislava Růžičky.

(ste)