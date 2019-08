Šťastný první krok

Poslední okamžiky nás dělí od chvíle, kdy žáci a studenti zase znovu zasednout do školních lavic. Ještě je možné se zajít vykoupat, seběhnout se s kamarády, poslední víkend před koncem prázdnin trávit s prarodiči.

Někteří z dětí se těší, jiné nikoli. Svoboda však ani pro děti školou povinné není bezbřehá. Nastávají povinnosti, které je v jiné podobě budou provázet celým životem. A mezi tyto povinnosti je třeba zařadit i to, že nic není zadarmo. Ani získávání poznatků a znalostí. Nejen, pokud jde o školní léta, ale i v celém životě.

Blíží se však nástup do školy. Zatím si děti neuvědomují, co všechno museli rodiče zajistit. Že v této společnosti, aby jejich dítě nebyla »socka«, se sami musejí mnohokrát uskrovnit a snažit se koupit to nejdražší a nejpěknější, co školáci nebo studenti budou potřebovat. Každý rok jsou školní potřeby však dražší a dražší. Ty tam jsou »socialistické ceny«, jež stát dotoval. I obyčejné tužky něco stojí, nová aktovka, protože ta stará »se rozbila«, nové kalhoty a sukně, neošoupané boty a účes hlavně u děvčat hodný manekýnek. Myslím, že děti by měly i o nákupních starostech rodičů vědět, protože jednou se může stát, že pro své děti se také budou muset uskrovnit.

Jinak všem dětem přeji šťastný první krok do školy.

Michaela KNOTKOVÁ