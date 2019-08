FOTO - internet

Finanční správa zeštíhlí

Finanční správa dostane na příští rok na provoz o 150 milionů korun meziročně méně, což samozřejmě bude mít dopad i na její chod. Dojde ke zrušení 496 míst ze současných celkových zhruba 16 200, počítá se i s omezením provozu na 34 územních pracovištích.

Účastníkům semináře, který se k této problematice konal na půdě Poslanecké sněmovny, to řekla šéfka finanční správy Tatjana Richterová. »Průběžně máme 500 až 600 volných systemizovaných míst. Někde máme počet pracovníků předimenzovaný, někde ale chybí. Je to vlastně návrh jednotlivých ředitelů finančních úřadů v rámci krajů,« uvedla Richterová.

Správa počítá také s omezením činnosti 34 územních pracovišť finančních úřadů. Plánuje tak ušetřit 686 milionů korun. Podle Richterové však tím nebude oslaben výběr daní ani snížena podpora podnikání na venkově. Dostupnost služeb zůstane zachována a občané nebudou odkázáni na jiná pracoviště finanční správy. »Chtěla bych zdůraznit, že nejde o zrušení úřadů. Pokud by se mělo jednat o změnu počtu, jednalo by se o záměr, který by musel být legislativně upraven. Takový záměr finanční správa nemá,« uvedla Richterová. Plánovanými kroky se podle ní nezmění počet úředních dnů nebo hodin. To je totiž stanoveno nařízením vlády. Podle Richterové by tak měly i v omezeném režimu úřady fungovat alespoň v pondělí a ve středu od osmi do 17 hodin. »V ostatní dny budou pracoviště otevřená v případě náporu, například při blížícím se termínu odevzdávání daňových přiznání,« uvedla Richterová.

Hrozí omezení služeb v regionech?

Zástupci obcí a samospráv ale trvají na tom, že plánované kroky omezí služby v regionech a přispějí k vylidňování venkova.

Podle stínového ministra financí KSČM, člena sněmovního rozpočtového výboru Jiřího Dolejše je projekt ministerstva financí a finanční správy známý, a nyní jde o tlak starostů menších obcí a Sdružení místních samospráv proti těmto změnám. »Argumentují tím, že výkon finanční správy objektivně musí být oslabený, detašovaná pracoviště nebudou schopna dělat celou agendu, takže se bude muset dojíždět do spádových finančních úřadů, a to je ten problém,« uvedl s tím, že diskuse ohledně navrhovaných opatření určitě bude probíhat až po samotné hlasování.

Jaké stanovisko zaujme poslanecký klub KSČM zatím není podle něj jasné. »Na klubu k tomu zatím nemáme definitivní názor, budeme o tom nepochybně ještě vést debatu, určitě ne o tom, jestli ten projekt zahodit, to v žádném případě, ale o tom, jestli má smysl ho ještě nějak korigovat,« dodal Dolejš.

Sdružení místních samospráv upozornilo, že omezení činnosti povede také k odlivu vzdělaných lidí z dotčených regionů. Proti záměru finanční správy iniciovalo sdružení petici, kterou podle předsedy sdružení Stanislava Polčáka během prvních několika dnů podepsalo téměř 3200 lidí.

Finanční správa má nyní 201 územních pracovišť. Z toho 23 územních pracovišť funguje v režimu 2+2, tedy dva dny v týdnu v nich působí dva úředníci. Správa upozorňuje, že má v porovnání se sousedními zeměmi nejhustší síť územních pracovišť, a to 20,5 na milion obyvatel. Slovensko má podle správy na milion obyvatel 14,8 kontaktních míst, Polsko 10,8, Rakousko a Bavorsko osm a z ostatních států má například Dánsko 5,5 pracoviště na milion obyvatel.

