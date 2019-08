FOTO - pixabay

Británie bude s EU jednat dvakrát týdně

Britští vyjednavači budou s činiteli Evropské unie v nadcházejícím měsíci jednat dvakrát týdně s cílem přepracovat brexitovou dohodu, kterou britský parlament třikrát odmítl. Ve čtvrtek to řekl britský premiér Boris Johnson. Irský ministr zahraničí Simon Coveney včera ale uvedl, že se Británie chová zcela nerozumně a nepřichází s věrohodnými návrhy, jak nahradit spornou irskou pojistku.

Johnson opakovaně prohlašuje, že naplní vůli voličů z referenda z roku 2016 a Británii z EU vyvede k 31. říjnu, ať už s dohodou, nebo bez ní. Spor ohledně dohody se týká především takzvané irské pojistky. Toto opatření obsažené v dohodě, kterou vyjednala Johnsonova předchůdkyně Theresa Mayová, má po brexitu zabránit přísným kontrolám na hranici mezi Irskou republikou a Severním Irskem, které je součástí Spojeného království. »Ač jsem byl při jednáních s lídry EU v uplynulých týdnech povzbuzen jejich ochotou hovořit o alternativách k nedemokratické irské pojistce, nyní nastal čas, aby obě strany zrychlily tempo,« uvedl Johnson. »Je nutné navýšit počet schůzek a diskusí, abychom měli šanci na vyjednání dohody, než odejdeme 31. října,« doplnil.

V září se uskuteční jednání v Bruselu, které za Spojené království povede Johnsonův poradce pro evropské záležitosti David Frost. Přestože EU nová jednání dosud odmítala. Současná podoba irské pojistky by po Severním Irsku a případně po celém Spojeném království požadovala dodržování mnoha unijních pravidel, pokud by selhala jednání o obchodu. Cílem opatření je vyvarovat se celních kontrol na hranici mezi Irskou republikou a Severním Irskem. Británie uvedla, že by bylo možné zavést technologické alternativy k hraničním kontrolám ve chvíli, kdy by irská pojistka měla začít platit. Podrobnosti tohoto plánu ale zveřejněny nebyly, což mezi unijními činiteli vyvolává pochybnosti.

Irský ministr zahraničí Simon Coveney, který se včera účastnil neformální schůzky ministrů zahraničí EU v Helsinkách, Británii obvinil z naprosto nerozumného chování. Londýn podle něj nepřišel s žádnými důvěryhodnými alternativami k irské pojistce. Dosavadní návrhy byly podle Coveneyho velmi vágní, a když se Dublin pokoušel získat detaily, nedostal přesvědčivé odpovědi. »Ve skutečnosti jsme někdy nedostali žádnou odpověď,« dodal šéf irské diplomacie. Britský ministr dopravy Grant Shapps v reakci včera uvedl, že Coveneyho slova jsou nepravdivá a že Británie představila řadu alternativ. Jaké přesně to byly, ale nesdělil.

(ava, čtk)