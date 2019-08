FOTO - pixabay

Přípravy na úder Doriana

Trasa hurikánu Dorian, který se blíží z Karibiku ke Spojeným státům americkým, ještě včera nebyla zcela jistá, takže floridské úřady zatím nenařídily evakuaci. Meteorologická služba AccuWeather očekává, že hurikán dorazí k atlantickému pobřeží Floridy nebo možná Georgie v pondělí ráno místního času.

Meteorolog Dan Kottlowski řekl, že živel může zasáhnout téměř celou Floridu. Národní středisko pro hurikány (NHC) uvedlo, že bouře může dosáhnout síly až 4. stupně hurikánu, čemuž odpovídá vítr o rychlosti nejméně 209 kilometrů za hodinu. »Pokud k pevnině Dorian dorazí jako hurikán 3. nebo 4. kategorie, je to vážné. Postihne to hodně lidí, budou vysoké požadavky u pojišťoven,« citovala AP odborníka Briana McNoldyho z univerzity v Miami.

Desky i pohonné hmoty

Úřady na floridském pobřeží začaly distribuovat pytle s pískem, obchodníci navážejí zásoby dřevěných desek, jimiž lidé chrání své domy. Motoristé si naplňují nádrže aut a v oblasti Cape Canaveral se to už začalo projevovat nedostatkem pohonných hmot. Někteří svědci už včera uváděli, že v obchodech v Miami již jsou prázdné regály s vodou. »Cítím se bezmocná, k čemu by bylo odjet do Georgie, když to může udeřit tam?« sdělila Josefine Larrauriová z Miami. Další zákazníci nakupují hlavně trvanlivé potraviny.

Zástupce Pence

Včera ráno byl střed bouře ve vzdálenosti asi 420 kilometrů od Baham a vítr měl rychlost 165 kilometrů za hodinu. Postupuje směrem k severozápadu a meteorologové očekávají, že cestou nabere na síle. Americký prezident Donald Trump už v úterý v noci kvůli bouři vyhlásil stav nouze a nařídil federální pomoc místním úřadům. Kvůli hurikánu odložil cestu do Polska na vzpomínkové akce k 80. výročí vypuknutí 2. světové války. Místo něj přijede viceprezident Mike Pence.

(ava, čtk)