FOTO - internet

Informační chaos kolem zadržovaných

Mluvčí ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského včera nepotvrdila informace, že výměna vězňů mezi Ukrajinou a Ruskem je dokončena, ani že zadržovaní Ukrajinci letí domů, jak o tom informovala některá ukrajinská média. Dokončení výměny oficiálně oznámí až úřad prezidenta, sdělila mluvčí Julija Mendelová.

Podle ukrajinské tajné služby SBU se včera výměna uskutečnit neměla. Konečné datum prý známo není, sdělila. Kolem výměny včera panoval velký informační chaos. Soukromá ruská agentura Interfax ale napsala, že jeden z hlavních účastníků výměny Oleh Sencov je stále ve vězení v Rusku, zatímco jiná média uváděla, že už je na cestě domů. Zpráva o tom, že výměna je dohodnutá, se objevila časně ráno na Facebooku čerstvě schváleného nového ukrajinského generálního prokurátora Ruslana Rjabošapky. Odvolávala se přitom jen na sdělení pracovnice parlamentu Anny Islamovové. »Modlíme se. Výměna je u konce: námořníci, Sencov, Karpjuk, Hryb letí domů! Čekáme,« uvádí se v textu. Mezi propuštěnými mají být ukrajinští námořníci zajatí ruskými silami loni v listopadu u Kerčského průlivu kvůli nezákonnému překročení ruských hranic, když ukrajinská loď narušila ruské výsostné vody, a ukrajinský režisér Oleh Sencov, odsouzený za terorismus na Krymu.

»Proces vzájemného osvobození zadržovaných osob pokračuje. Informace o jeho dokončení neodpovídá pravdě. Není to poprvé, co jsme svědky informačního chaosu vyvolaného odvoláním se na nepotvrzenou informaci a četné 'zdroje'. Vyzýváme k pochopení důsledků dezinformací: je to hra s emocemi veřejnosti. Až bude vzájemné osvobození zadržovaných osob dokončeno, úřad ukrajinského prezidenta to oznámí oficiálními kanály,« napsala mluvčí Zelenského na Facebooku prezidentského úřadu.

Obhájce některých Rusů zbavených svobody na Ukrajině Valentin Rybin agentuře TASS už včera ráno řekl, že jeho klienti připravovaní k výměně jsou stále ve vazební věznici. Podle něj by se výměna měla uskutečnit až v úterý. Už dříve také řekl, že při výměně by mohlo být propuštěno 12 občanů Ruska. Jmenoval přitom mezi jinými Maxima Odincova a Alexandra Baranova, odsouzené za to, že po připojení se Krymu k Rusku v roce 2014, kdy byli ukrajinskými vojáky, přeběhli k Rusům.

(ava, čtk)