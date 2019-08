FOTO - pixabay

Šicí stroje prožívají renesanci

Šicí stroje v posledních letech zažívají v českých domácnostech renesanci. Nakupují je hlavně mladší ženy, které našly zalíbení v šití a úpravách oděvů pro sebe i své blízké.

»Prodej našich šicích strojů každoročně roste,« řekl Jiří Skokan ze společnosti Lada-šicí stroje, která sídlí v Olomouci a v nabídce má šicí stroje proslulé značky Lada.

»Nejvíce se prodávají elektrické šicí stroje do 10 tisíc korun. Kupují je především mladé ženy, které šití mají jako svého koníčka. Troufnu si odhadnout, že 90 procent našich zákaznic jsou maminky na mateřské dovolené,« uvedl Skokan.

Rostoucí zájem o domácí šití je podle Skokana vidět také v prudce rostoucí poptávce po opravách starých šicích stojů, které mladé dívky našly v pozůstalosti po svých babičkách a rozhodly se je opět zprovoznit. »Nosí k nám i padesát let staré šicí stroje a nechávají si je opravit,« dodal Skokan. Většinu šicích strojů značky Lada firma prodá v ČR.

Šicí stroje Lada byly svého času pojmem a vyvážely se do řady zemí. Od založení firmy uplyne letos 1. září rovných 100 let. Za vznikem družstva na výrobu šicích strojů stáli dělníci z vídeňských továren na šicí stroje, především z firmy Rezler & Komárek (šicí stroje Minerva), která se přestěhovala do Opavy. Mnozí z jejích zaměstnanců ve Vídni zůstali a po vzniku Československa chtěli zpět do vlasti a vybudovali vlastní firmu.

Soběslav si vybrali kvůli dostupnosti pozemků, možnosti bydlení pro »Vídeňáky«, kterých bylo i s rodinami zhruba 250, ale také kvůli strojírenské tradici ve městě. Později vznikla akciová společnost s dělnickým podílnictvím. Jméno Lada bylo pro šicí stroje vybráno v anonymní soutěži.

V těžkých začátcích, kdy dělníci měli k dispozici pouze použité strojní vybavení zakoupené z reparačního fondu, pomohlo nadšení a zarputilost. První vyrobený šicí stroj byl rovnostehový, do sériové výroby dostal typové označení L-7. Jelikož byl výkonný a spolehlivý, podařilo se ho i přes tehdejší velkou konkurenci prodat do Polska, Maďarska i na Balkán. Po úspěchu tohoto stroje společnost vybudovala bydlení pro dělníky (tzv. pětidomí) a začala s výrobou stroje pro řemeslníky (L-35).

Úspěšně se rozvíjející firmu nezastavila ani celosvětová hospodářská krize. Firma zavedla výrobu nového šicího stroje L-77 s kloubovým niťovým mechanismem, který se stal úspěšným exportním modelem a putoval i do západní Evropy, na Blízký východ a do Jižní Ameriky. Společnost také podepsala dohodu s celosvětovým lídrem v oboru, americkou společností Singer, která přijala Lady do své československé distribuční sítě.

Po okupaci musela firma sloužit německému zbrojnímu průmyslu, výroba šicích strojů však pokračovala až do roku 1942, kdy ji Němci zastavili. Po osvobození sami dělníci požádali o znárodnění, což se již v říjnu 1945 stalo. Společnost se zhruba sedmi sty zaměstnanci byla začleněna do národního podniku Mila se sídlem v Opavě. Firma se rychle rozvíjela. Byla například zahájena výroba kufříkových šicích strojů a entlovacích strojů. V 60. letech firma zaměstnávající až 1600 lidí vyráběla ročně kolem 100 tisíc šicích strojů. Byla otevřena pobočka v Jindřichově Hradci a postaven nový závod. V roce 1963 padlo rozhodnutí, že Lada bude vyrábět již pouze kufříkové šicí stroje, sortiment výrobků však již byl doplněn například o nářadí či součásti pletacích strojů.

V roce 1973 byla výroba šicích strojů v Soběslavi zastavena, v rámci kooperace socialistických zemí byla jejich produkce svěřena NDR, která vyráběla stroje značky Veritas. Soběslavská továrna Lada dále vyráběla například součásti tkacích strojů.

Konec režimu a rozpad socialistického bloku znamenal ztrátu podstatné části výrobního programu. V roce 1995 Ladu ovládla českobudějovická společnost M.I.C.B. vytvořená managementem strojírenského Motoru Jikov. Výrobu šicích strojů převedla do dceřiné společnosti Lada Bohemia, která později založila společný podnik v Bělorusku, kam se produkce v roce 1998 přestěhovala. V roce 2006 byla výroba v Bělorusku jako nerentabilní ukončena. Závody Lady Soběslav byly začleněny do skupiny Motor Jikov.

Značku Lada se před více než deseti lety pokusili oživit otec a syn Skokanovi z Olomouce. Jejich firma Lada-šicí stroje nabízí stroje slavné značky, vyrábějí se však na Tchaj-wanu. (ste)