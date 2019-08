FOTO - pixabay

Italové o koalici

Novou italskou koaliční vládu, k jejímuž sestavení dostal tento týden mandát od prezidenta úřadující premiér Giuseppe Conte a na jejímž vytvoření se dohodli Hnutí pěti hvězd (M5S) a Demokratická strana (PD), si nepřeje 55 % Italů. Vyplývá to z průzkumu institutu Piepoli. Proti předčasným volbám je ale 70 % dotázaných.

Průzkum ukázal, že pravicová Liga ministra vnitra Mattea Salviniho by nyní ve volbách vyhrála se 32 % hlasů. To je skoro dvakrát tolik, co dostala loni v parlamentních volbách, ale o 2 % méně, než získala v květnu ve volbách do EP. Právě kvůli rostoucí popularitě Ligy, jíž v červenci dávaly průzkumy kolem 38 %, Salvini podal do Senátu návrh na vyslovení nedůvěry vládě. V jejím čele stál Conte. Hlasování o nedůvěře se nekonalo, Conte podal demisi sám.

Druhou nejsilnější stranou by ve volbách zůstala středolevá PD, jíž by nyní dalo hlas 23,5 % tázaných, o málo více, než dostala v eurovolbách. Proti loňským parlamentním volbám by PD nyní získala zhruba pět procent. Dosud koaliční M5S by nyní volilo asi 16,5 % voličů, což je polovina hlasů oproti loňským parlamentním volbám.

(čtk)