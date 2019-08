Slavnostní vyhlášení. FOTO – autorka

Mužská krása pomáhá dobré věci

Vítězem soutěže Muž roku 2019 se v Náchodě stal šestadvacetiletý podnikatel Vojta Urban ze Vsetína. Od poroty dostal nejvíce hlasů. Do letošního jubilejního 20. ročníku soutěže se přihlásilo 958 uchazečů, loni jich bylo 921. Na pódiu náchodského divadla se ve finále utkalo 12 mužů ve věku od 21 do 29 let.

Na druhém místě skončil devětadvacetiletý lektor Jan Solfronk z Jablonce nad Nisou. Třetí příčku obsadil jednadvacetiletý student Immanuel Adenubi z Prahy.

Podle propozic musí být soutěžícím mezi 20 až 29 lety, musí být svobodní a být občany ČR, řekl prezident soutěže David Novotný. Soutěžící se v náchodském divadle představili například při promenádě ve spodním prádle, rozhovoru s moderátorem a ve volné disciplíně.

Soutěžního večera se zúčastnil také úřadující nejkrásnější muž světa Mister International Trinh Van Bao z Vietnamu.

Vítěz soutěže poletí zastupovat Českou republiku na světové klání Mister International a další v pořadí poletí na světovou soutěž Mister Supranational a Man of the World. Dva pořadatelem vybraní soutěžící ještě poletí na soutěž Mister Universe a soutěž Mister Global.

V loňském roce získal titul Muž roku čtyřiadvacetiletý strojař Jiří Kmoníček z Šestajovic u Prahy. Výtěžek z akce pořadatelé věnují stacionáři Cesta v Náchodě, Domovu na Třešňovce v České Skalici a také Muži roku 2009 Martinovi Zachovi na jeho rehabilitaci po těžkém úraze.

Pocta Davidu Novotnému

V porotě soutěže v Náchodě byla celá řada známých osobností. Vedle Pavla Trávníčka, Lenky Špillarové, Zuzany Bubílkové, Marcely Březinové, starosty města Náchoda Jana Birkeho (ČSSD) a dalších v ní zasedl i šéfredaktor Haló novin a generální ředitel akciové společnosti Futura Petr Kojzar. Haló noviny byly i jedním z partnerů celého večera, stejně jako následného koncertu známých osobností Den dobrých skutků. Dalším byla například stínová ministryně zdravotnictví za KSČM Soňa Marková, která však tentokrát ve svém domovském Náchodě chyběla, jelikož právě čerpala dovolenou.

Pokud se však ptáte na nejdojemnější okamžik celého večera, tentokrát jím nebylo vyhlášení vítěze (jehož názory vám představujeme v úvodním rozhovoru dnešního čísla). Úplnou peckou se vším všudy se stal okamžik, kdy známé osobnosti nejen že přispěchaly s dortem s neodmyslitelnou číslicí »20«, ale navíc nazpívaly děkovnou píseň Davidu Novotnému. Prezident soutěže poté doslova a do písmene nebyl schopen slov a objevila se i nějaká ta slzička. Náchodský patriot a jeden z nejúspěšnějších tuzemských organizátorů si ale takovou poctu jistě zaslouží…!

Marcela ŠPIČKOVÁ