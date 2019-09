FOTO - pixabay

Paměť a varování. 80 let od zahájení 2. sv. války

Desítky zahraničních státníků včetně německé kancléřky Angely Merkelové či viceprezidenta USA Mikea Pence se včera připojily k polským hostitelům, aby v centru Varšavy uctily oběti 2. světové války. Ta začala před 80 lety právě útokem nacistického Německa na Polsko. Vzpomínkových akcí ve Varšavě se účastnil i prezident ČR Miloš Zeman.

»Dne 1. září 1939 začala válka, která měla přes 60 milionů obětí! Varujme se všech agresí a vzájemného napadání, mír je to nejcennější, co máme. Historie se nesmí opakovat, lidský život nelze nahradit ani zaplatit žádnými penězi či sliby zisků,« uvedl k výročí vypuknutí 2. světové války Vojtěch FILIP, předseda KSČM a 1. místopředseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.

Podle polské televize do Varšavy přijely delegace ze čtyř desítek států, dohromady asi 250 hostů včetně 17 hlav států. Ruský prezident Vladimir Putin pozván nebyl. Heslem ústřední ceremonie na Pilsudského náměstí v centru polské metropole Varšavy, kde se nachází i hrob neznámého vojína, bylo: Paměť a varování. Televizní záběry ukázaly polského premiéra Mateusze Morawieckého, jak se baví s kancléřkou Merkelovou. Bylo by zajímavé vědět, zda si povídali i o nárocích Polska na válečné odškodnění. Polská vláda o něm mluví, ale oficiálně tuto otázku dosud nenastolila, Berlín však dal najevo, že odškodnění pokládá za uzavřenou kapitolu. Polsko podle odhadů přišlo ve válce o pětinu svých občanů včetně drtivé většiny z třímilionové židovské komunity. Premiér Morawiecki ale v projevu na Westerplatte u Gdaňsku zmínil válečné oběti a škody, stejně jako potřebu zadostiučinění.

Pieta v 04.40

Německý prezident Frank-Walter Steinmeier se včera omluvil obětem německé agrese. Učinil to za přítomnosti polského prezidenta Andrzeje Dudy ve středopolské Wieluni u Lodže, kde si nálet na začátku války vyžádal první mrtvé v tomto světovém konfliktu. Duda se sešel se Steinmeierem k pietní akci brzy ráno, vzpomínková akce začala v 04.40, což byl podle přeživších čas, kdy začaly padat první bomby. Mezi hosty byli i přeživší náletu, který si vyžádal odhadem 1200 obětí a zničil 70 % města. Pieta začala minutou ticha. Duda nálet na Wieluň označil za teror a kruté barbarství. »Světová válka změnila svět. To nesmíme nikdy zapomenout,« řekl. Německý prezident uvedl, že to byli Němci, kdo se v Polsku dopustil zločinů proti lidskosti. »Skláním se před oběťmi přepadení Wieluně. Skláním se před polskými oběťmi německé krutovlády. A prosím o odpuštění,« prohlásil Steinmeier.

Vzpomínka na Westerplatte

Pieta se brzy ráno konala i na poloostrově Westerplatte u přístavního města Gdaňsk, a to za účasti polského premiéra Morawieckého a místopředsedy Evropské komise Franse Timmermanse. Útok německých jednotek na tamní polskou posádku za úsvitu 1. září 1939 byl dlouho považován za začátek 2. světové války, první bomby ale dopadly na Wieluň. »Noc je nejčernější těsně před svítáním. Polsko útok nacistického Německa zaskočil a znamenal nejčernější dny v našich dějinách,« prohlásil Morawiecki. »Boj Poláků na Westerplatte měl trvat sedm hodin, ale trval sedm dnů. Byl to předpokoj pekla, předpokoj toho, co Němci ukázali v dalších šesti letech,« řekl a počínání okupantů označil za genocidu spáchanou na polském národu.

Nejstrašnější konflikt

Polský prezident Andrzej Duda včera ve Varšavě v projevu uvedl, že nejstrašnější konflikt v dějinách lidstva pohltil 50 až 80 milionů lidí, pokud se mezi oběti počítají i ti, kteří zemřeli hlady, nouzí či nemocí. »Pamatujeme si to, musíme si to pamatovat,« zdůraznil. »Jsme tady spolu, abychom světu ukázali, že si to pamatujeme,« dodal. »Němci ponížili Poláky tím, že na polském území vybudovali mašinerii vyhlazování,« řekl Duda a zdůraznil, že Poláci musí nacistické tábory zachovat, aby světu ukázali, co člověk může způsobit člověku. Nacistické vyhlazovací tábory musí jako památky přetrvat, řekl. Někteří veteráni během jeho projevu plakali.

Na Dudu navázal Steinmeier. »Minulost není uzavřena. Naopak, čím déle je od války, tím důležitější je paměť. Válka končí, když zmlknou zbraně, ale její skutky jsou dědictvím pro období míru. Jako německý prezident spolu s německou kancléřkou říkám, že na utrpení polských rodin nezapomeneme. Nikdy,« ujistil. A zdůraznil, že Německo si přeje zachovat ducha usmíření a dál kráčet společnou evropskou cestou.

Protiválečná slavnost začala vojenskou přehlídkou jednotek, převážně vyzbrojených už novými útočnými puškami polské výroby.

