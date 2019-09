Pohled na účastníky setkání na Pomezních Boudách. FOTO – Haló noviny/Monika HOŘENÍ

Mír mezi národy je náš cíl

Devadesát sedm let od prvního mezinárodního proletářského srazu v Krkonoších (1922) se v sobotu setkali na Pomezních Boudách ve výšce 1050 metrů n. m. členové a příznivci české, polské a německé autentické levice, aby společně demonstrovali přátelství mezi národy a úsilí o mír. Setkání přálo krásné slunečné počasí, které inspirovalo některé z účastníků vystoupit po mítinku na nejvyšší horu ČR Sněžku.

»Spojuje nás jedna velká myšlenka – boj za mír nejen v Evropě, ale i v celém světě,« řekl v úvodu asi ke dvěma stovkách účastníků místopředseda ÚV KSČM Václav Ort, který současně vyzval mocné světa, aby ukončili nesmyslné války. Poslanec KSČM Zdeněk Ondráček poděkoval za společnou ideu socialistického státu, kterou sdílejí KSČM, Die Linke, německá a polská komunistická strana, jejichž zástupci se sobotní akce zúčastnili. »Situace je složitá, ale naše myšlenky zvítězí!«

Předsedkyně Královéhradeckého krajského výboru KSČM Věra Žižková informovala zejména přítomné polské a německé hosty, jak se v hlavním městě Praze projevuje otevřená nenávist vůči osvoboditeli od fašismu maršálu Koněvovi, jehož socha je ničena a jinak dehonestována. V některých městech se samosprávy paktují se Sudetoněmeckým landsmanšaftem. »To jsou potomci Němců, kteří se zasloužili o rozbití ČSR,« dodala. Tyto nebezpečné revanšistické tendence a pokusy o přepisování historie je třeba odmítnout.

Pětasedmdesáté výročí usmrcení předsedy Komunistické strany Německa Ernsta Thälmanna, jenž byl zavražděn nacisty 18. srpna 1944 v koncentračním táboře Buchenwald, připomněl Albrecht Geisler z německé iniciativní skupiny Revoluční svaz přátel. Thälmann byl již v roce 1933, krátce po požáru Říšského sněmu, zatčen gestapem a vězněn až do své násilné smrti. Svým bojem za neprivilegované, chudé a proti válce se stal předobrazem ideálu humanisty a ryzího komunisty. Geisler varoval, že se v současné době houfují neofašistické a revanšistické síly, které jsou připraveny pomocí násilí jít proti všem, kteří »se nehodí«, a měšťácká společnost to bagatelizuje. »To hrozí válkou.« Proto je nutná jednota všech antifašistických sil proti válce, »ovšem bez solidarity se nám to nepodaří. Mír mezi národy a socialismus je náš cíl«.

Hlavu vzhůru!

Jaká je současná situace v Polsku, přiblížil zástupce polské komunistické strany Zbygniew Wiktor. Dochází tam k pronásledování komunistů a stávající moc posiluje systémy, jež mají zájem na zničení všech stran a hnutí orientovaných nalevo. Polská vláda PiS kooperuje velmi úzce se Spojenými státy americkými, čehož důkazem je servilní název pro americkou vojenskou základnu na polském území pojmenovanou po prezidentovi Trumpovi. Navzdory všem obtížím polská KS pracuje, ubezpečil Wiktor a zakončil svůj projev zvoláním »Hlavu vzhůru!«.

Zástupce Die Linke Gerhard Langut upozornil, že ukončení smlouvy o likvidaci raket středního a krátkého doletu INF má za cíl provokovat Rusko. Vyzval k ukončení sankcí vůči této zemi a podtrhl, že bez zapojení Ruska nebude v Evropě žádný pozitivní vývoj. »Ne válku s Ruskem!«

Kdy se omluví za zločiny privatizace?

Za mladou levicovou generaci promluvil na Pomezních Boudách Vojtěch Mišičák, který z prostředí svých vrstevníků zná, že i mládež v ČR hledá alternativu kapitalismu – tou pokrokovou alternativou je socialismus. »Jen to někteří ještě neumí přesně pojmenovat nebo se termín socialismus bojí použít. Naším cílem je ukázat jim, že změna, o kterou usilujeme my, je právě tou, kterou vyžadují i oni, že právě pouze levice může zajistit svět bez strachu z toho, co člověka bude čekat zítra.« Právě v krizích kapitalismu, jak uvedl Mišičák, bude nejistota základního živobytí zejména u mladých rodin opět na denním pořádku.

Vojta Mišičák připomněl, že od 90. let stojí proti komunistům konstantní kampaň, která špiní socialismus. V té souvislosti citoval slova někdejšího komunistického politika, filozofa a historika Miloslava Ransdorfa, že ten, kdo se dívá jen do zpětného zrcátka, zpravidla nabourá. »Neustále nás tlačí k omluvám, a kdy se omluví za zločiny privatizace, při které byla okradena drtivá většina obyvatel naší země?«

Akci na Pomezních Boudách, jež pokračovala odpoledne společnou besedou Čechů, Poláků a Němců za účasti představitelů KSČM, pořádaly OV KSČM Trutnov a trutnovský Klub českého pohraničí.

(mh)