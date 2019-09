FOTO - pixabay

Spolupráce proti Rusku

Spojené státy americké, Polsko a Ukrajina se v sobotu dohodly na posílení spolupráce při dodávkách plynu do regionu, který je nadále závislý na zásobování z Ruska. Uvedla to Reuters, podle níž Polsko zvýší export dovezeného amerického plynu na Ukrajinu.

»Pomáháme Polsku snížit jeho závislost na ruském plynu,« řekl americký ministr energetiky Rick Perry novinářům ve Varšavě po setkání s polskými a ukrajinskými představiteli. Polský vládní činitel zodpovědný za energetickou infrastrukturu Piotr Naimski uvedl, že Polsko, které v posledních letech zvýšilo objem zkapalněného zemního plynu (LNG) nakupovaného z USA, bude od roku 2021 schopno ročně vyvážet šest miliard metrů krychlových plynu na Ukrajinu. Nyní činí export plynu z Polska na Ukrajinu 1,5 miliardy metrů krychlových. »Učiníme maximum pro to, abychom diverzifikovali dodávky plynu na Ukrajinu, která je nyní zcela závislá na zásobování z Ruska,« řekl Naimski na stejné tiskové konferenci.

Perry, Naimski a ukrajinský tajemník bezpečnostní rady státu Oleksandr Danyljuk podepsali memorandum o porozumění, které předpokládá posílení energetické bezpečnosti dodávkami amerického LNG plynu přes polskou a ukrajinskou plynovou infrastrukturu. Politika amerického prezidenta Donalda Trumpa nazývaná energetická dominance se snaží snížit domácí regulaci produkce ropy a plynu, které mají být následně vyváženy obchodním a politickým partnerům USA. V Evropě se snaží nabídnout alternativu ruskému plynu, který je sice levnější než americký zkapalněný plyn, ale jehož dodávky do Evropy poznamenaly občasné výpadky v důsledku cenových sporů s Ukrajinou. Více než třetina exportu ruského plynu do Evropské unie se uskutečňuje přes Ukrajinu, která si tradičně jeho část odkupuje pro vlastní potřeby. Platnost dohody o tranzitu plynu mezi Ruskem a Ukrajinou vyprší v lednu 2020 a ukrajinské úřady se prý obávají, že Moskva poté přestane na Ukrajinu svůj plyn posílat. Především východní a centrální části Ukrajiny by se tak mohly uprostřed zimy ocitnout bez plynu, tvrdí Kyjev.

Polsko, které je považované za jednoho z nejbližších, a nejpodlézavějších, spojenců Washingtonu v Evropě, stále nakupuje většinu plynu od Ruska. Podniká ale opatření, která povedou ke snížení této závislosti po roce 2022, kdy skončí platnost dohody o nákupu plynu s ruským plynařským gigantem Gazpromem. Jedním z těchto opatření je navýšení objemu nakupovaného amerického plynu přes LNG terminál ve Svinoústí na pobřeží Baltu.

(ava, čtk)