Dolní stanice kabinkové lanovky v Peci. FOTO - wikimedia commons

Rozšíření krkonošské kauzy

Kriminalisté rozšířili trestní stíhání pěti z devíti lidí obviněných v takzvané krkonošské kauze - obvinění z dotačního podvodu a poškození finančních zájmů EU a dalších činů. Jde o rekonstrukci a provoz lanové dráhy na Sněžku.

Informovala o tom mluvčí krajské policie Ivana Ježková. Dva lidi obvinili ze zneužití pravomoci úřední osoby, a to částečně dokonaného a částečně ukončeného ve stadiu pokusu, a tři ze stejných trestných činů a navíc z porušení povinnosti při správě cizího majetku. Hrozí jim až 12 let vězení.

»Všem je kladeno za vinu, že v rámci rekonstrukce a zajištění provozu Lanové dráhy Pec pod Sněžkou nezajistili žádný smluvní vztah, který by upravoval podmínky pronájmu dotčených pozemků, na kterých byla lanová dráha rekonstruována. Tyto pozemky jsou ve vlastnictví České republiky a právo s nimi hospodařit má výlučně Správa Krkonošského národního parku (KRNAP),« uvedla mluvčí.

Podle policie vznikla škoda přes 9,6 milionu korun při předpokládané třicetileté životnosti rekonstruované Lanové dráhy Sněžka. »Z této částky měla vzniknout od uvedení do provozu do zahájení trestního stíhání škoda dokonaná, a to ve výši 1,6 milionů korun,« uvedla Ježková.

Práce na nové kabinové lanovce, která nahradila dřívější zařízení z roku 1949 s otevřenými dvousedačkami, začaly oficiálně v září 2011, fakticky se ale rozběhly až na jaře 2012. Turisty svezl první úsek z Pece pod Sněžkou na Růžovou horu v prosinci 2013, druhý úsek na Sněžku začal fungovat pro veřejnost v únoru 2014. Investorem lanovky za více než 300 milionů korun bylo město Pec pod Sněžkou, většina nákladů šla z fondů EU. Stavební firma BAK Trutnov a lanovkářská firma Leitner měly novou lanovku podle smlouvy postavit do konce března 2014. Stavbu ale stihly téměř o čtyři měsíce dříve.

Stavbaři vybudovali na původních půdorysech novou vrcholovou stanici a přestupní stanici na Růžové hoře. Nová spodní nástupní stanice vznikla blíž k centru Pece a čtyřmístné gondoly lanovky nově překonávají řeku Úpu.

Policie v lednu obvinila devět lidí a jednu právnickou osobu ze zvlášť závažných zločinů dotačního podvodu a poškozování finančních zájmů EU, přečinu poškození a ohrožení životního prostředí z nedbalosti.

Někteří obvinění jsou stíháni rovněž kvůli zneužití pravomoci úřední osoby. Šest z nich zastává nebo zastávalo funkce na radnici v Peci pod Sněžkou a ve Správě Krkonošského národního parku (KRNAP).

Mezi obviněnými je podle dosavadních informací starosta Pece Alan Tomášek (SNK Sněžka) či bývalý ředitel KRNAP Jan Hřebačka. Policie ale dosud nepotvrdila ani jména obviněných, ani o jaké projekty šlo, kromě zmíněné opravy a provozu lanovky.

Obviněným hrozí tresty od tří do 12 let vězení a od pěti do deseti let. K dotazu ČTK, kolik ohrožuje přísnější dvanáctiletá trestní sazba, Ježková s ohledem na vyšetřování nespecifikovala. Počet obviněných se od ledna nezměnil, nikdo není ve vazbě.

(cik)