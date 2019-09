Co je to »lež« a co »nelež«

Kyberpropaganda, to slovo dostalo dokonce křídla. A když jde o Rusko či Čínu, pak dokonce se zřizují zvláštní oddělení, skupiny specialistů, a zakazují se, jako supernebezpečné, některé jejich technologické prostředky. A přitom nejde vůbec, dokonce ani technicky to možné není, o vnucování jejich myšlenek do našich mozků. Přesto vše, co přichází od zmíněných zemí, »je nebezpečné«, přebírají to prý někteří naši »nepříliš inteligentní občané«, a tak se stávají jejich »agenty« a »šiřiteli nenávisti a nesvobody«. Skutečná svoboda »je tak ohrožena« a »my přece před třiceti lety« jsme ji - vedeni samotným Václavem Havlem - vybojovali »na věčné časy«. Onou »lživou kyberpropagandou« je ohrožen jeho odkaz. Znovu proto do ulic.

V té souvislosti musím ocitovat herečku Ivu Pazderkovou, jinak prý velmi citlivou duši, jejíž slova jsem si na netu přečetl ve středu. Sdělila redaktorovi, který s ní hovořil, že »lidé věří lžím. Věřím, že aktivita občanů a demokracie můžou dění v Česku změnit«. Lidé podle ní se nechají tedy obelhávat. Namísto toho, aby se drželi odkazu Václava Havla, stále věří těm, kteří nás chtějí vést na Východ. Proto je stoupenkyní oněch demonstrací, tedy »aktivity občanů«. Cestou ke změně jsou zřejmě právě ty, které svolávalo hnutí Milion chvilek.

Ale o jakou změnu jde? Roztrháme Ústavu a zavedeme »nový řád«? Jaký? Budeme si hrát na demokracii, ale smět »bude moci« jen někdo? Tedy ten, kdo má peníze, a tedy i moc? Jako na Ukrajině, kde do voleb nebyly připuštěny levicové strany nebo ty, které se postavily proti Majdanu a potomkům vrahů UPA, či ty, které »stále myslí«, že »Rudá armáda zemi osvobozovala od nacistických hord« a ona ji »skutečně přece okupovala«? Či jako v pobaltských zemích, kde každoročně bývalí příslušníci zbraní SS a jejich příznivci pochodují ulicemi hlavních měst téměř se zapálenými pochodněmi a na internetu se dozvídáme, že jde o demokraty? A naopak, ty »nedemokratické manifestace« je správné rozhánět policejními těžkooděnci a slzným plynem, ty »demokratické« pochopitelně nikoli, jako tomu bylo zcela nedávno ve Francii, kdy masově protestovali stoupenci »žlutých vest« a dokonce tam po zásazích policie tekla krev?

Informace, které straní »demokracii« v pojetí našich »kamarádů z kavárny«, je třeba prý dál šířit. Jim nepatří nálepka »lež«. To jistě ví i herečka Iva Pazderková. A naopak, je třeba bojovat proti všemu, co onu propagandu »z východu«, ono »ohrožení demokracie« šíří, a pokouší se tak narušit naše vztahy se Západem, odkaz samotného Havla Václava. Proto »naši kavárenští umělci« jsou na straně hnutí Milion chvilek, které je přece »cestou ke změně«. Tedy alespoň podle primitivního myšlení, které jsem si přečetl na netu.

Václav ORT, místopředseda ÚV KSČM