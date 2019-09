K moři se jezdí stále víc i v září

Cestovní kanceláře, které prodávají letní pobyty u moře, hlásí větší zájem o takzvané zájezdy last minute i celkově vyšší tržby oproti loňsku.

Mluvčí CK Fischer Jan Bezděk řekl, že tato sezona je specifická mimořádným zájmem o last minute zájezdy v zářijových termínech. Jejich prodeje rostou ve srovnání s loňskou sezonou dvouciferným tempem, uvedl Bezděk.

Cestovní agentura Invia.cz, která prodává zájezdy většiny cestovních kanceláří v tuzemsku, eviduje meziroční zvýšení tržeb u letních pobytů o deset procent. Nejvíce vzrostl zájem o Turecko.

»Ze začátku letní sezony byla cítit nervozita klientů spojená s uzemněním Boeingů 737 MAX. O co nervóznější ale byl začátek léta, o to větší zájem je teď na sklonku léta. I rodiny s dětmi využívají období, než se škola rozjede naplno. Řada dětí tak během prvních zářijových týdnů zamíří místo do školních lavic k moři,« uvedl Bezděk. Hodně termínů u oblíbených destinací bylo však podle obchodního ředitele Exim Tours Petra Kostky v případě last minute rychle vyprodáno.

Podle mluvčí Invia.cz Andrey Řezníčkové v žebříčku oblíbených destinací několik let dominuje Řecko a prodeje jsou u něj podobné jako loni. »U všech ostatních destinací v TOP 10 vidíme mírný nárůst. Turecko pak vítězí, zájem se zvýšil skoro o 30 %. Naopak u Bulharska evidujeme 12procentní pokles,« poznamenala. Klienti místo do Bulharska míří letos do Tuniska.

Tradičně autem Češi nejčastěji cestují do Chorvatska. Podle výkonné ředitelky CK Travel Family Blanky Hrubé Češi stále upřednostňují cenově nejdostupnější Makarskou riviéru. »Téměř 60 % všech pobytů, které si u nás klienti do Chorvatska zakoupí, směřuje právě do oblasti Makarské riviéry,« uvedla.

(ici)